Áo len của Công nương Diana bán giá 1,1 triệu USD

Chiếc áo len màu đỏ mà Công nương Diana mặc ngay sau khi đính hôn với Thái tử Charles được trả 1,1 triệu USD trong phiên đấu giá.

Chiếc áo len dệt kim hình một con cừu đen giữa hàng chục con cừu trắng được Công nương Diana mặc trong trận đấu polo hồi tháng 6/1981 với tư cách là thành viên tương lai của hoàng gia Anh.

Chiếc áo trở thành mẫu trang phục biểu tượng, được bán với giá 1,1 triệu USD trong phiên đấu giá qua mạng ngày 14/9. Số tiền thu về cao hơn 10 lần so với ước tính ban đầu của nhà đấu giá Sotheby's là 50.000 - 80.000 USD.

Theo Sotheby's, đây là mức cao nhất từng được trả trong một cuộc đấu giá trang phục của Công nương Diana, cao hơn bộ váy dạ hội kiểu Infanta đã thu về 604.800 USD hồi tháng 1. Đây cũng là chiếc áo len đắt nhất lịch sử đấu giá thế giới.

Áo len hình cừu của Công nương Diana trong buổi họp báo tại nhà đấu giá Sotheby ở London ngày 17/7. Ảnh: AFP

Áo len do Sally Muir và Joanna Osborne, hai nhà thiết kế ít tên tuổi khi đó, cùng công ty dệt may Warm and Wonderful của họ, sản xuất. Hai người và công ty sau này đều nổi tiếng.

Vài tuần sau khi Diana mặc áo trong trận đấu polo, các nhà thiết kế nhận được thư giải thích tay áo bị lỗi và đề nghị sửa chữa hoặc thay mới. Họ gửi cho bà một chiếc áo len mới nhưng cứ nghĩ rằng chiếc cũ đã được sửa và gửi lại cho khách hàng. Tuy nhiên, hồi tháng 3, Osborne tìm thấy chiếc áo cất trong hộp trên gác mái nhà mình.

Khoảng 40 năm sau, mẫu áo len Cừu đen được sản xuất lại và bán ra thị trường năm 2020 dưới sự hợp tác của thương hiệu thời trang Rowing Blazers và hai nhà thiết kế Muir và Osborne. Chiếc áo mang tính biểu tượng tới mức xuất hiện trong phần 4 bộ phim truyền hình The Crown về hoàng gia Anh chiếu trên Netflix.

Công nương Diana sinh ngày 1/7/1961 trong một gia đình quý tộc ở làng Sandringham, Norfolk, phía đông nam nước Anh. Bà gặp Thái tử Charles lần đầu vào cuối năm 1977, đính hôn vào tháng 2/1981, tổ chức hôn lễ vào tháng 7 cùng năm và ly hôn năm 1996. Bà qua đời năm 1997 trong vụ tai nạn ôtô ở Paris, Pháp khi đang chạy trốn phóng viên.

Diana được yêu mến bởi bà đã dùng danh tiếng để nâng cao nhận thức về nhiều vấn đề, từ bệnh phong, bạo lực gia đình cho tới sức khỏe tâm thần.

Ông Charles năm ngoái trở thành Quốc vương Anh, sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời.

