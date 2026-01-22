Áo dài Tết 'đánh lừa thị giác' của Thủy Nguyễn

Á Hậu Lâm Bích Tuyền thể hiện các thiết kế mang đậm phong cách hội họa đặc trưng của Thủy Nguyễn.
Áo dài được làm mới qua nghệ thuật trompe l'oeil tạo ảo ảnh ba chiều.
Các nét vẽ ảo giác tạo hình nếp gấp, ánh sáng được in bằng phương pháp in kỹ thuật số, giúp hình ảnh sắc nét và có chiều sâu. Thủy Nguyễn cho biết bằng nghệ thuật này, cô muốn đem tới sự tươi vui, mới lạ cho những ngày đầu xuân.
Từ năm 2023 đến nay, nghệ thuật đánh lừa thị giác được làng mốt quốc tế ưa chuộng và lan rộng đến Việt Nam. Trompe-l'œil là kỹ thuật trong Op art - nghệ thuật thị giác. Kỹ thuật này dựa vào phối cảnh, bóng đổ và chi tiết siêu thực để "lừa" mắt.
Ngoài trompe-l'œil, nhà thiết kế còn khai thác họa tiết đào và hoa - hai loài hoa gắn liền với ngày Tết.
Bộ sưu tập sử dụng bảng màu nóng chủ đạo, gồm đỏ, vàng, cam, hồng, xen kẽ sắc xanh lá và xanh da trời.
Thay vì chọn họa tiết hoa mềm mại như thật, trang phục sử dụng kiểu vẽ đơn giản và mộc mạc mang hơi hướng những năm 1960.
Ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026 - được thể hiện trên tà áo cổ tròn chiết eo.
Thay vì diện cùng tông, áo và quần được gợi ý phối màu tự do, linh hoạt, giúp người mặc thể hiện sức sáng tạo riêng.
Thủy Nguyễn, 45 tuổi, sinh tại Hà Nội, xuất thân là họa sĩ với nghệ danh Tia - Thủy Nguyễn. Năm 18 tuổi, cô tổ chức triển lãm tranh cá nhân đầu tiên. Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Hà Nội năm 2006, Thủy Nguyễn sang Ukraine học tám năm và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Mỹ thuật tại Kiev. Sau khi về nước, năm 2011, họa sĩ lấn sân lĩnh vực thời trang và ra mắt nhiều bộ sưu tập mang nét văn hóa truyền thống như Lúng liếng, Gió mùa về, Cọc cạch, Viên mãn, Mộng mị, Tình tang, Tìm người trong mộng.
Ảnh: Võ Minh Toàn, trang điểm: Khánh My
Ý Ly