Áo dài Tết 'đánh lừa thị giác' của Thủy Nguyễn

Các nét vẽ ảo giác tạo hình nếp gấp, ánh sáng được in bằng phương pháp in kỹ thuật số, giúp hình ảnh sắc nét và có chiều sâu. Thủy Nguyễn cho biết bằng nghệ thuật này, cô muốn đem tới sự tươi vui, mới lạ cho những ngày đầu xuân.