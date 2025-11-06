Áo dài phá cách từ nhung the và tơ tằm

Bộ sưu tập Tím trong tim Huế do top 4 Vietnam’s Next Top Model 2025 gồm Lại Mai Hoa, Giang Phùng, Mỹ Ngân và Bảo Ngọc thể hiện. Các thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cảnh quan và những di sản, văn hóa truyền thống ở Huế. Sắc tím được sử dụng để gợi nhớ đến hình ảnh những buổi chiều trên sông Hương, tà áo dài nữ sinh Đồng Khánh, hoa sim và bằng lăng...
Nhà thiết kế Đức Hùng cho biết từ thời Nguyễn, màu tím đã được sử dụng trong trang phục hoàng cung, biểu trưng cho sự quý phái, đức hạnh, lòng thủy chung và tinh thần thanh tao. Theo thời gian, sắc tím vượt ra khỏi cung đình, đi vào đời sống, tâm hồn, trở thành màu của người Huế.
Dựa trên phom dáng truyền thống, bộ sưu tập tạo sự mới mẻ bằng những chi tiết trang trí xếp bèo, xếp lớp chiffon ở cổ, cầu vai, cánh tay hay vạt áo.
Một thiết kế áo đính bèo kết hợp khăn voan đội đầu, phù hợp với những sự kiện, buổi chụp hình.
Kỹ thuật đính nơ 3D khổng lồ trên một tà áo bằng nhung the, tạo hiệu ứng kích thích thị giác.
Chi tiết nơ là một trong những xu hướng được thế giới lăng xê từ năm 2021 và người Việt yêu thích trong hơn hai năm qua. Ngoài đính ở eo, nơ còn được đính trên vai, có độ rủ hợp lý, tránh gây cứng và nặng nề cho người mặc.
Ngoài nhung - chất liệu sở trường, Đức Hùng còn khai thác tơ tằm, gấm, taffta, lưới.
Cách kết hợp vải gấm với voan tạo nên bộ áo cách tân phần cổ tựa hình lá bèo.
Áo tơ tằm dáng suông theo phong cách thập niên 1930 tạo điểm nhấn bằng chi tiết thêu hoa hướng dương.
Áo dài cưới với tay bồng lớn lấy cảm hứng từ thập niên 1980. Phần ống tay được làm từ vải xuyên thấu, tà áo đính hạt ngọc trai nhân tạo, phối khăn voan thêu hoa.
Á quân Vietnam's Next Top Model 2025 Giang Phùng thể hiện áo dài thêu hoa râm bụt, tốn hơn hai ngày thực hiện.
Đức Hùng, 57 tuổi, là nghệ sĩ múa rối, nhà thiết kế thời trang, diễn viên người Hà Nội. Anh bắt đầu được mọi người biết đến từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi thiết kế trang phục cho Á hậu Vi Thị Đông. Nhiều người nổi tiếng lựa chọn áo dài của anh như Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Thu Thủy, ca sĩ Hồng Nhung. Ngoài áo dài, anh nhiều năm thiết kế trang phục cho chương trình Táo quân.
Ảnh: Trương Gia Huy, trang điểm: Tina Le Team
Ý Ly