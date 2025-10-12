Áo dài lấy cảm hứng từ Hoàng thành Thăng Long

Kết thúc show, bà Nathalie Gass-Lussi tháo chiếc khăn Liêm Diễm - Khói sẫm buộc ở túi xách để đấu giá, gây quỹ từ thiện cho người dân đang gặp thiên tai. Ông Thomas Gass (phải) cho biết vợ chồng ông rất yêu mến văn hóa và con người Việt. Cùng hai thiết kế khác, tổng phiên đấu giá thu về 350 triệu đồng.