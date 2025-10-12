Áo dài lấy cảm hứng từ Hoàng thành Thăng Long

Buổi trình diễn tối 11/10 nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội (10-12/10) tại khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận. Điểm nhấn của lễ hội là giới thiệu trang phục truyền thống, quy tụ gần 100 thiết kế đa dạng về sắc màu, chất liệu.
Bộ sưu tập Thăng Long - Dấu thời gian thể hiện vẻ đẹp của Hoàng Thành bằng họa tiết tường rêu, tượng rồng đá, hiện vật gốm, lớp men xanh của ngói cổ thời Lê sơ.
Một thiết kế áo dài cách tân với phần vai nhô cao như mái đình.
Các chi tiết điêu khắc trong kiến trúc của di tích được xử lý bằng kỹ thuật in 3D, giúp tăng sắc nét và chân thực.
Ngoài biến tấu ở vai áo, nhiều bộ chỉnh sửa ở ống tay loe hoặc kết hợp áo choàng hai trong một.
Trang phục sử dụng lụa tơ tằm và đũi tự nhiên từ thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) và xã Nam Cao (Thái Bình).
Nhạc sĩ Giáng Son trình diễn mẫu áo nâu và trắng kết hợp giày platform.
Cũng trong chương trình, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam - ông Kohdayar Marri - xuất hiện với mẫu khăn lụa in họa tiết gốm men ngọc.
Bà Nathalie Gass-Lussi - Phu nhân của Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, ông Thomas Gass - diện bộ quần áo đũi, phối áo lụa và khăn in kiến trúc Hoàng thành Thăng Long.
Kết thúc show, bà Nathalie Gass-Lussi tháo chiếc khăn Liêm Diễm - Khói sẫm buộc ở túi xách để đấu giá, gây quỹ từ thiện cho người dân đang gặp thiên tai. Ông Thomas Gass (phải) cho biết vợ chồng ông rất yêu mến văn hóa và con người Việt. Cùng hai thiết kế khác, tổng phiên đấu giá thu về 350 triệu đồng.
Ý Ly
Ảnh: Team Trương Gia Huy