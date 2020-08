Áo dài của Trương Thị May được đấu giá 220 triệu đồng

Áo dài rồng vàng Trương Thị May từng mặc dự liên hoan phim Cannes được bán giá 220 triệu đồng để ủng hộ tuyến đầu chống dịch.

Trong chương trình Cảm ơn - động viên Đà Nẵng, Quảng Nam chống dịch tối 29/8, bộ áo dài nam, nữ của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ là hai trong những vật phẩm được đấu giá. Áo do sáu nghệ nhân may thủ công trong hai tháng, đính hàng nghìn viên đá quý. Trang phục có hoa văn rồng, được thêu chỉ vàng 24k bằng công nghệ 3D ở cả hai mặt, mang ý nghĩa hưng thịnh và bình an. Năm 2019, người mẫu Trương Thị May diện bộ áo dài dự thảm đỏ liên hoan phim Cannes. Đàm Vĩnh Hưng từng mặc bộ áo dài nam làm vedette trong show thời trang ở Hội An. Cuối buổi, một doanh nhân mua bộ áo dài nữ với giá 220 triệu đồng.

Đàm Vĩnh Hưng và Trương Thị May trong bộ áo dài rồng vàng được đấu giá. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tại sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng - MC chương trình - cũng bán đấu giá thành công nhiều vật phẩm ủng hộ công tác chống dịch. Khúc trầm hương điêu khắc theo hình không gian nhà cổ làng quê Việt Nam được một khán giả mua với giá 400 triệu đồng. Hai áo thun của cầu thủ Tiến Linh, Tấn Tài từng mặc khi cùng tuyển Việt Nam vô địch Sea Games 2019, có chữ ký của toàn đội, được bán giá 180 triệu đồng.

Tại sự kiện, nhiều nghệ sĩ hát động viên tuyến đầu chống dịch. Ca sĩ Hồng Nhung kể suốt hai tuần ở khu cách ly tập trung tại Quảng Ninh, chị và cặp song sinh vui vì được sống trong môi trường quân đội, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Hai bé Tôm, Tép trưởng thành hơn khi được cùng mẹ sắp xếp, thu dọn phòng ốc, luân phiên đi đổ rác. Tại đêm nhạc, Hồng Nhung thể hiện nhạc phẩm Một đời người, một rừng cây (Trần Long Ẩn sáng tác) và Quê hương cần nắng do chị viết. Từ Mỹ, ca sĩ Hồng Ngọc tái xuất sau tai nạn bỏng mặt. Chị trình bày ca khúc Buồn phiền sẽ hết thôi do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa viết riêng, động viên tinh thần lạc quan giữa dịch bệnh. Ca sĩ Tố My hát Ai mì Quảng không (Trần Phú Thiên sáng tác) và góp 20 triệu đồng cho tuyến đầu chống Covid-19 tại quê nhà.

Hồng Nhung hát "Một đời người, một rừng cây" (Trần Long Ẩn) Hồng Nhung hát "Một đời người, một rừng cây" (Trần Long Ẩn). Video: Trung tâm ca nhạc nhẹ Cao Thắng. Tổng số tiền bán đấu giá trong đêm nhạc là một tỷ đồng, chưa kể khoản ủng hộ của các mạnh thường quân. Sự kiện khép lại bốn số của chương trình Cảm ơn do Trung tâm ca nhạc nhẹ, thuộc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM thực hiện.

Bộ Y tế sáng 30/8 không ghi nhận ca dương tính nCoV. Tổng số ca nhiễm là 1.040, số người khỏi bệnh 677, số người tử vong do Covid-19 là 32, hai người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Tam Kỳ