Áo dài của Quang Hải và vợ sắp cưới cảm hứng từ triều phục

Cầu thủ Quang Hải và vợ sắp cưới diện áo cảm hứng từ trang phục của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương khi chụp ảnh cưới.

Tiền vệ tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Quang Hải và bạn gái Chu Thanh Huyền làm lễ ăn hỏi ngày 1/1/2024, sau ba năm hẹn hò. Để chuẩn bị cho sự kiện, họ chuẩn bị bốn bộ áo dài do nhà thiết kế Hà Cúc: Một bộ dạm ngõ, hai bộ ăn hỏi và một bộ để chụp ảnh. Trong số đó, trang phục cưới nổi bật và khác biệt khi mang phong cách cổ trang.

Áo dài chụp hình cưới của Quang Hải và Thanh Huyền mô phỏng triều phục của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương trong những năm 1930. Ảnh: Linh Lê

Nhà thiết kế Hà Cúc cho biết hai bộ áo dài của cô dâu, chú rể được phỏng dựng từ hiện vật và tư liệu hình ảnh trang phục của vua và hoàng hậu giai đoạn thập niên 1930. Chiếc áo của chú rể Quang Hải dựa trên bộ quần áo phục có thật của Vua Bảo Đại được mặc nhiều lần trong các dịp trang trọng, trong đó có chuyến sang Pháp năm 1939. Áo ngũ thân tay chẽn, thêu hình bát bửu, hoa cỏ và thủy ba, tạo hiệu ứng nổi bật bằng sequin.

Trang phục của Thanh Huyền mô phỏng từ bộ lễ phục hoàng gia đầu tiên của hoàng hậu Nam Phương trong hôn lễ với vua Bảo Đại năm 1934. Áo mang dáng Nhật bình có nguồn gốc từ loại áo Phi phong của triều Minh, được triều Nguyễn tiếp thu, cải cách. Kiểu áo vốn dành cho bậc hậu, phi, cung tần và công chúa thời Nguyễn, nay trở thành loại trang phục phổ biến của phụ nữ Huế trong dịp hôn lễ. Tà áo điểm xuyết bằng sequin, cổ áo thêu tỉ mỉ, nhấn bằng các họa tiết, hình hoa mang ý nghĩa may mắn, hạnh phúc.

Vợ chồng cầu thủ Quang Hải sẽ mặc áo "Liên Hoa Triều Phụng" trong lễ ăn hỏi. Ảnh: Hà Cúc

Với lễ ăn hỏi, vợ chồng cầu thủ chuẩn bị hai bộ áo dài, tốn hai tuần thực hiện từ lên ý tưởng đến hoàn thiện. Bộ áo màu đỏ mang tên Liên Hoa Triều Phụng, nhấn bằng họa tiết thêu song phụng, ngụ ý song hỷ. Mẫu áo trắng có tên Huyền Điểu Đồng Tâm, thêu hình ảnh đôi chim huyền điểu - loài chim thần, nút thắt đồng tâm, tượng trưng cho tình yêu thanh khiết, khăng khít, thuận hòa. Hà Cúc cho biết nút thắt đồng tâm mang ý nghĩa kết tóc xe duyên, được các cặp uyên ương ưa chuộng, như một lời chúc, mong muốn hạnh phúc trọn đời bên nhau, không chia cách.

Cặp uyên ương làm lễ dạm ngõ hôm 20/12. Lễ ăn hỏi của họ sắp diễn ra ở sân bóng gắn bó với Quang Hải suốt tuổi thơ tại Đông Anh, Hà Nội, chưa công bố thông tin lễ cưới.

Quang Hải, 26 tuổi, là cầu thủ nổi bật của tuyển quốc gia, từng ghi năm bàn giúp Việt Nam giành HC bạc U23 châu Á 2018. Sau thành công ở giải U23 châu Á 2018, anh cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và được bầu là cầu thủ hay nhất giải. Cùng năm, anh lần đầu giành Quả Bóng Vàng Việt Nam. Thanh Huyền kém chồng ba tuổi, kinh doanh tự do.

Quang Hải thử mẫu áo trắng, chuẩn bị cho ngày ăn hỏi. Ảnh: Hà Cúc

Hà Cúc (tên thật Nguyễn Thu Hà) sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh nguyên phụ liệu may mặc trên phố Lương Văn Can, Hà Nội. Từ nhỏ, cô đã yêu thích vải vóc, tiếng đạp chân cót két của máy may Liên Xô cũ. Cô mở tiệm thiết kế áo dài hơn 10 năm qua. Ngoài thực hiện áo cho Quang Hải và Thanh Huyền, cô từng thiết kế áo ăn hỏi cho nhiều đôi uyên ương, trong đó có Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My.

Ý Ly