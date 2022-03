Áo chạy, huy chương cho runner nhí tại Kun Marathon Huế 2022

2.000 em nhỏ tham dự giải chạy sẽ nhận bộ race kit miễn phí gồm áo, mũ, túi đeo, thêm huy chương, phần thưởng nếu hoàn thành thử thách diễn ra ngày 9/4 tới.

Tham dự giải chạy nhí Kun Marathon Huế năm nay các em nhỏ (6-10 tuổi) không chỉ nhận vé Bib miễn phí, mà còn nhận nhiều vật phẩm bắt mắt từ phía Ban tổ chức và nhà tài trợ.

Áo chạy màu xanh được phát miễn phí cho các em nhỏ nhóm 10 tuổi.

Cụ thể, vào ngày phát race-kit, mỗi bé có bộ vật phẩm gồm Bib, áo, mũ, túi đựng. Màu áo T-shirt sẽ chia theo từng độ tuổi. Nhóm runner 6 tuổi mặc áo màu đỏ; 7 tuổi áo màu xanh dương; 8 tuổi áo màu vàng; 9 tuổi màu hồng; 10 tuổi màu xanh lá.

Trang phục thi đấu được thiết kế từ chất liệu phù hợp, có khả năng thoát nhiệt, thấm hút mồ hôi. Mặt trước áo in họa tiết nhân vật hoạt hình, tên nhà tài trợ và logo hệ thống giải chạy VnExpress Marathon. Mặt sau in tên đường chạy Kun Marathon Huế 2022 và dòng chữ "Cùng Kun vận động mỗi ngày" nhằm khuyến khích trẻ tăng cường vận động, chơi thể thao để tăng cường sức khỏe.

Bib chạy Kun Marathon Huế 2022.

Bên cạnh áo chạy, Ban tổ chức trang bị thêm cho các runner nhí mũ lưỡi trai khỏe khoắn, phong cách theo các màu áo. Các nhân vật hoạt hình in ở mặt trái và phải mũ được thiết kế riêng cho Kun Marathon Huế 2022. Bib cũng có 5 màu, tương ứng với các độ tuổi để các em tìm đúng lượt chạy của mình.

Hoàn thành đường đua dài 1km tại Huế, tất cả các runner nhí đều được nhận huy chương, vật phẩm Finisher. Các bé về nhất, nhì, ba mỗi lượt chạy sẽ nhận huy chương tương ứng màu vàng, đồng, xám bạc. Mặt trước in dòng chữ "Chúc mừng người chiến thắng" bằng tiếng Anh. Dây đeo bản to gam đỏ, in logo giải chạy.

Huy chương vàng cho runner nhí chiến thắng ở các lượt chạy theo lứa tuổi.

Kun Marathon Huế 2022 thiết kế đường chạy dài một km diễn ra lúc 7h đến 11h ngày 9/4 tại Đại nội. Ở 500 m đầu tiên, có 4 game chướng ngại vật phù hợp với thể trạng sức khỏe của trẻ. Nửa đường còn lại là cơ hội để các em tăng tốc về đích.

4 thử thách mô phỏng theo những địa danh nổi tiếng tại Huế.

Thời gian nhận Bib dự kiến diễn ra từ 7h tới 17h (có thể đến 19h) ngày 9/4. Ban tổ chức sẽ gửi chính xác địa điểm, thời gian nhận vật phẩm cho phụ huynh qua email đã đăng ký. Phụ huynh đăng ký tham gia cho con mình tại đây.

Sau đường chạy của bé, đường đua VnExpress Marathon Huế 2022 diễn ra ngày 10/4. Giải chạy do VnExpress phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Thành Dương