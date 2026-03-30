Tác giả Đinh Đức Hoàng viết về việc từng nghĩ "quan hệ là số một" do đó phí thời gian vào nhiều cuộc nhậu.

Sách gồm năm chương, tập hợp suy ngẫm của tác giả về các mối quan hệ xã hội: Liệu "mối quan hệ" có còn là yếu tố cốt tử quyết định thành công của mỗi người? Từ đó, tác giả lần lượt bóc tách những vấn đề quen thuộc: Ý nghĩa của gắn kết, sự hướng nội - hướng ngoại, nếp văn hóa làng xã buộc chặt con người. Cuốn sách lồng ghép một số câu chuyện của các nhân vật nổi tiếng như diễn viên Hoàng Hà, nhạc sĩ Kai Đinh, đạo diễn Việt Tú nhằm minh họa cách cá nhân xây dựng quan điểm sống và sự hiện diện phù hợp.

Bìa sách "Ảo ảnh trong xã hội dư thừa kết nối". Ảnh: RIOBook

Mỗi chương đều bắt đầu bằng một "Ảo ảnh" - những niềm tin phổ biến về bản thân, sự kết nối và sau đó, được đặt đối diện với một "Giả thiết" ngược lại giúp người đọc tự vấn hoặc tư duy ngược. Chẳng hạn, ở chương Người hướng nội giả vờ, sách nêu một lầm tưởng phổ biến: Nhiều người tin rằng việc khép kín, đóng cửa phòng để lướt mạng là cách họ đang chăm sóc tâm hồn và bồi đắp tri thức. Thế nhưng, tác giả lại có góc nhìn phản biện: Thế giới ảo thực chất như một "cái chợ" khổng lồ và náo nhiệt hơn đời thật. Nói cách khác, đó không là sự tĩnh lặng để lắng nghe chính mình mà chỉ đang di cư từ nơi ồn ào này sang chốn xao nhãng khác.

Trong sách, tác giả cho biết từng có thời gian lầm tưởng "quan hệ là số một". Vì thế, anh tham gia vào những cuộc nhậu triền miên từ sáng đến đêm, có thể trong suốt 60 ngày liên tục với mục đích duy trì các kết nối. Sau này, anh nhận ra những ngày tháng đó không vô nghĩa, nhưng lẽ ra, nên dành nhiều khoảng trống ở một mình để đọc, học và phát triển kỹ năng, kiếm được nhiều tiền hơn thay vì mải mê nâng ly.

Từ sự thức tỉnh đó, Đinh Đức Hoàng nhấn mạnh vai trò của tư duy độc lập như một "dạng lập trường cần gìn giữ". Trong bối cảnh kinh tế biến động, khi kinh nghiệm vay mượn từ các mối quan hệ không còn là tất cả, khả năng ghi nhớ, quan sát và kiên nhẫn, trăn trở "Tôi là ai" trở thành điểm tựa cốt lõi. Để tồn tại, mỗi cá nhân và tổ chức buộc phải chủ động tự tìm kiếm câu hỏi lẫn câu trả lời thay vì trông chờ vào sự nâng đỡ, kết nối bên ngoài.

Nhưng, theo tác giả, sự chủ động ấy ngày càng trở nên xa xỉ, bởi con người hiện đại dễ sa chân vào bẫy dư thừa kết nối. Để chiến thắng những thuật toán vốn được thiết kế để gây nghiện, chúng ta cần xác định mục đích rõ ràng trước khi bước vào không gian số. Thay vì để máy móc dẫn dắt theo thói quen cũ, mỗi người cần chủ động "đi tìm những điều bạn biết là mình không biết", đến với vùng kiến thức thậm chí còn chưa từng hình dung tới.

Sách cũng cho thấy sự thấu cảm của tác giả dành cho người hướng nội, xuất phát từ chính trải nghiệm bản thân từng sống khép kín. Đinh Đức Hoàng chỉ ra lợi ích của việc sống sâu, biết nhìn quay vào bên trong. Anh kể câu chuyện về Hoàng Hà - vai Dao Ánh trong phim Em và Trịnh. Hà không có sở trường kết nối với mọi người xung, dành phần lớn thời gian để suy nghĩ, diễn xuất một mình, nuôi dưỡng nội tâm. Điều này khiến đạo diễn Phan Gia Nhật Linh ấn tượng và trao vai, gọi đó là vẻ đẹp của một người có đọc sách, cảm thụ văn chương, người có thể trao đổi về nhân vật - "không thể diễn mà ra được".

Bên cạnh đó, tác giả gợi mở con đường, khuyến khích họ tìm sự thăng bằng thông qua tính cách song hướng (ambivert). Theo tác giả, hướng nội hay hướng ngoại không quan trọng bằng việc thiết lập các nguyên tắc và giới hạn cá nhân rõ ràng cho bản thân và các mối quan hệ. Từ đó, một người có thể duy trì sự kết nối với thế giới mà không đánh mất bản sắc riêng.

Trên Likedln, độc giả Mia Vo nói đồng cảm với những phản biện của tác giả. Độc giả này cho rằng mỗi người nên dựa vào chính mình và kỹ năng khó nhất không phải là kết nối với người khác bằng mọi giá mà là biết khi nào cần nói "có" hoặc không để lọc bớt "tiếng ồn" và ảo vọng. Chị trích dẫn câu nói bản thân yêu thích từ sách: "Quan hệ chỉ là một nguyên liệu hữu hạn để anh phát triển bản thân. Anh có đào 1.000 tấn quặng nhôm nhưng anh chỉ có 10 cân thép, anh cũng chỉ sản xuất được một chiếc xe máy thôi".

Tác giả Đinh Đức Hoàng, 35 tuổi, quê quán Hải Phòng. Anh từng đảm nhận nhiều vị trí từ các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế và tập đoàn tư nhân. Hiện tác giả là Phó tổng giám đốc Trung tâm UNESCO - phụ trách các dự án ghi lại những biến đổi của văn hóa và xã hội Việt Nam trong thế kỷ 21. Trong các cuốn sách và kịch bản, tác giả tập trung vào vấn đề và những số phận ít được quan tâm trên truyền thông đại chúng.

Khánh Linh