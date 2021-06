Anvy đầu tư 600 tỷ xây nhà máy sản xuất Hỗn dịch Anvitra

Công ty Anvy đầu tư hơn 600 tỷ để xây dựng nhà máy với công nghệ EECV từ Đức sản xuất Hỗn dịch Anvitra cho người bị trào ngược dạ dày.

Để sản xuất sản phẩm thảo dược chất lượng cao, Công ty Cổ phần Anvy xây dựng một nhà máy hiện đại với dây chuyền chiết xuất nhập khẩu hoàn toàn từ Tập đoàn Devex (Đức) có giá trị lên tới 250 tỷ, trong tổng đầu tư hơn 600 tỷ đồng trên diện tích 40.000m2.

Sau khi khánh thành, nhà máy Anvy tại Hưng Yên trở thành một trong những nhà máy chiết xuất thảo dược hiện đại nhất Đông Nam Á, đạt chuẩn GMP (Thực hành sản xuất thuốc tốt), GSP (Thực hành tốt bảo quản thuốc), GCN (Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược), FDA của Mỹ. Hiện nay, Anvy là đối tác tác sản xuất của nhiều công ty dược phẩm trong nước và quốc tế.

Nhiều chuyên gia đầu ngành về dược liệu như Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thượng Dong, nguyên viện trưởng Viện Dược liệu Trung ương, sau khi thăm quan nhà máy đánh giá cao năng lực sản xuất của Anvy. Ông bày tỏ sự trân quý trước tâm huyết, nỗ lực đóng góp của ban giám đốc Anvy với nền thảo dược nước nhà.

Toàn cảnh Công ty Cổ phần Anvy trên diện tích 40.000m2 tại Hưng Yên.

Công nghệ Đức giúp Anvy khắc phục khó khăn trong bào chế

Ông Tô Hồng Thái - Tổng giám đốc Anvy cho biết, thảo dược có nhược điểm là hàm lượng hoạt chất thấp, cần dùng số lượng lớn mới có tác dụng. Nhiều hoạt chất rất dễ biến tính, mất tác dụng sau quá trình bào chế, làm giảm hiệu quả của sản phẩm và lãng phí tài nguyên. Đây là rào cản lớn trong trong quá trình nghiên cứu, phát triển các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng từ thảo dược.

Ông Hồng Thái chia sẻ thêm, công nghệ EECV từ Đức chính là bệ đỡ để Anvy có thể vượt qua rào cản, khắc phục nhiều khó khăn trong bào chế. Với khả năng chiết xuất trong điều kiện chân không, áp suất giảm, nhiệt độ thấp, thời gian ngắn, công nghệ EECV giúp Anvy lấy được hơn 90% hoạt chất trong nguyên liệu, loại bỏ hầu hết tạp chất, đồng thời bảo toàn hoạt tính sinh học.

Khi nghiên cứu sản phẩm Anvitra, bộ phận R&D của công ty nhận thấy nhiều hoạt chất giảm đáng kể khi sấy ở nhiệt độ 80oC. "Chúng tôi phải giảm áp suất, đưa nhiệt độ sấy về 40oC mới giữ được hoạt chất. Nếu sấy ở 90-200oC như phương pháp thông thường, lại kéo dài trong 24 giờ, nhiều hoạt chất sẽ không còn gì", ông Hồng Thái nói thêm.

Giáo sư, tiến sĩ Đào Văn Phan; Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thượng Dong và các khách tới thăm nhà máy Anvy vào 24/12/2020.

Sản xuất hỗn dịch Anvitra dành cho người trào ngược dạ dày

Hiện nay, tất cả sản phẩm của Anvy đều bào chế bởi công nghệ EECV. Tuy nhiên, sản phẩm đầu tiên của công ty được giới chuyên môn và người dùng quan tâm phải kể đến hỗn dịch Anvitra.

Theo ông Hồng Thái, với hàm lượng cao hoạt chất do áp dụng công nghệ EECV, Anvitra khắc phục được nhược điểm của thảo dược nói chung là tác dụng chậm, đáp ứng mong mỏi của người dùng là giảm nhanh các triệu chứng trào ngược như đau và nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua... Dạng bào chế hỗn dịch hấp thu nhanh hơn so với dạng viên góp phần mang lại hiệu quả nhanh hơn cho sản phẩm.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hỗn dịch Anvitra gồm 2 sản phẩm gồm Hỗn dịch dạ dày Anvitra (Anvitra vàng) và Hỗn dịch trào ngược dạ dày Anvitra (Anvitra xanh). Hai sản phẩm đều được nghiện cứu tập trung cho người trào ngược dạ dày với các triệu chứng ợ hơi, ợ chua, nóng rát, đau tức, đầy chướng bụng...

Đại diện nhà sản xuất cho biết, Anvitra dùng được cho cả người mới mắc và người bị bệnh trào ngược kéo dài. So với Anvitra vàng, Anvitra xanh được bổ sung thêm Chỉ thực, Bạch linh, Bạch truật để góp phần tăng cường một số tác dụng trên cơ thắt thực quản dưới và hỗ trợ chức năng tiêu hóa. Ngoài ra, người bị viêm loét dạ dày, hay uống rượu bia, các loại thuốc gây hại dạ dày cũng có thể sử dụng Anvitra.

Hội Nội khoa Việt Nam và Công ty Cổ phần Anvy vừa tổ chức hội thảo khoa học "Hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày thực quản - chuyển giao công nghệ Đức EECV, chiết xuất hỗn dịch thảo dược Anvitra". Tại Hội thảo, Giáo sư, tiến sĩ Đào Văn Phan, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Dược lý Đại học Y dược Hà Nội cho biết, yếu tố quyết định để ông tin tưởng vào sản phẩm Anvitra là công nghệ bào chế và quá trình R&D nghiêm túc, bài bản từ phía công ty.

Giáo sư, tiến sĩ Đào Văn Phan phát biểu tại hội thảo vào ngày 19/1/2021.

Hiện nay, hai sản phẩm Anvitra được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc, gần 500 phòng khám đa khoa, chuyên khoa tiêu hóa... mang đến thêm nhiều sự lựa chọn cho người bệnh trào ngược dạ dày.

Ông Hồng Thái cho biết thêm, với vốn đầu tư lớn dành cho dây chuyền công nghệ, Anvy đã thành công ở những bước đầu tiên trong hành trình thực hiện sứ mệnh "Nối kết khoa học với thiên nhiên", sản xuất ra những sản phẩm thảo dược chất lượng cao để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe con người. Hỗn dịch Anvitra là "quả ngọt" đầu tiên của Anvy, giúp công ty mạnh mẽ hơn trong thực hiện sứ mệnh là một trong những công ty tiên phong sản xuất sản phẩm thảo dược theo công nghệ hiện đại.

