Bàn thắng của Antony trong trận Real Betis hạ Lyon 2-0 được báo Tây Ban Nha Marca so sánh với pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp Lionel Messi.

Phút 35, từ đường chuyền dài của tiền vệ Marc Roca, Antony băng xuống bên trái, đến rìa cấm địa. Nhận thấy Dominik Greif đã lao ra, cựu cầu thủ Man Utd tâng bóng qua đầu thủ môn Lyon vào lưới, ấn định thắng lợi 2-0 cho Betis. Đây là bàn thứ sáu của tiền đạo Brazil qua 10 trận mùa này.

Antony (phải) mừng bàn thắng với Ez Abde trong trận Betis gặp Lyon trên sân Cartuja, thành phố Sevilla, Tây Ban Nha, lượt bốn Europa League tối 6/11/2025. Ảnh: AFP

Sau trận, báo Tây Ban Nha Marca viết bài: "Antony bắt chước Messi và ghi một bàn thắng tuyệt đẹp gợi nhớ bàn thắng đầu tiên của cầu thủ người Argentina cho Barca".

Messi ghi bàn đầu tiên cho Barca ngày 1/5/2005, từ đường kiến tạo của Ronaldinho. Cũng từ vị trí giống như Antony, Messi tâng bóng vồng lên quá tầm với thủ môn, rồi rơi vào trong cầu môn. Sau 20 năm, cựu cầu thủ Man Utd tái hiện bàn thắng này cho Betis.

Antony tái hiện bàn thắng đầu tiên của Messi Bàn thắng của Antony.

Báo Tây Ban Nha cho rằng Antony và đồng đội Abde Ezzalzouli đã "áp đảo" hoàn toàn Lyon trong trận. Sau khi ghi bàn, Antony cũng nhảy lên ngược hướng với Abde để ăn mừng. Cầu thủ Brazil cho biết mục tiêu của Betis là vào chung kết Europa League mùa này. "Chúng tôi đủ sức hoàn thành nhiệm vụ", anh nói thêm.

Trên mạng xã hội X, Betis cũng đăng hình ảnh một chú dê, tiếng Anh là goat, kèm lời bình Antony. Từ GOAT còn viết tắt của từ "Greatest Of All Time" - hay nhất mọi thời. Đây không phải lần đầu Antony được ví như GOAT, dù có lúc từ này mang tính mỉa mai với anh. Nhưng phong độ gần đây của cầu thủ 25 tuổi trái ngược so với thời ở Man Utd. Anh đã ghi 15 bàn chỉ trong 36 trận cho Betis. Khi còn khoác áo "Quỷ Đỏ", anh chỉ ghi 12 bàn trong 96 trận.

Antony tái hiện bàn thắng đầu tiên của Messi Bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Messi.

Dù có phong độ cao, Antony chưa được trở lại đội tuyển Brazil trong đợt tập trung tháng 11. Nhưng Brazil vẫn còn một đợt rèn quân nữa tháng 3/2026, trước khi dự World Cup. Khi được hỏi về khả năng lên tuyển, Antony nói: "Dĩ nhiên giấc mơ của tôi là khoác áo đội tuyển một lần nữa, nhưng Ancelotti đang có nhiều tiền đạo cánh tài năng. Tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa".

Hoàng An