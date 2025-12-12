Antony đưa Betis vượt qua vòng bảng Europa League

CroatiaTiền đạo Antony ghi một bàn giúp Betis thắng chủ nhà Dinamo Zagreb 3-1 ở lượt sáu và đủ điểm để vượt qua vòng bảng Europa League.

Phút 38, trong tình huống thủ môn và hậu vệ Dinamo Zagreb không hiểu ý, Antony chớp thời cơ với pha lốp bóng vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 3-0. Tiền đạo người Brazil kéo dài mạch ghi bàn và kiến tạo lên năm trận liên tiếp, ghi tổng cộng tám bàn trên mọi đấu trường, gồm ba ở Europa League và năm tại La Liga.

Trước đó, Betis dẫn 2-0 nhờ công Rodrigo Riquelme và cú đá phản của Sergi Dominguez. Những nỗ lực trong hiệp hai chỉ giúp Dinamo Zagreb ghi một bàn muộn nhờ công cầu thủ vào thay người Niko Galesic.

Antony lốp bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0 trong trận Betis gặp Dinamo Zagreb trên sân Maksimir, Zagreb, Croatia ngày 11/12/2025. Ảnh: Reuters

Với chiến thắng 3-1, Betis leo lên thứ tư Europa League với 14 điểm, hơn đội xếp thứ 25 - chính là Dinamo Zagreb - 7 điểm. Đại diện Tây Ban Nha chắc suất trong top 24 vì vòng bảng chỉ còn hai lượt. Nhưng mục tiêu của Betis là thắng cả hai lượt còn lại, gặp PAOK và Feyenoord, để giành suất trong top 8 cùng tấm vé vào thẳng vòng 1/8.

"Chúng tôi biết tầm quan trọng của trận đấu hôm nay để chắc suất đi tiếp", Antony nói sau trận. "Cả đội thi đấu xuất sắc, điều đó giúp chúng tôi có thêm nhiều sự tự tin cho các trận sắp tới. Tôi rất hạnh phúc vì ghi bàn, nhưng còn vui hơn vì toàn đội đã thắng. Ba điểm này cực kỳ quan trọng. Tôi muốn tiếp tục ghi nhiều bàn nữa để giúp đội".

Tiền đạo 25 tuổi cũng cho biết việc đối thủ vào bóng khiến anh đau cổ chân là điều bình thường của bóng đá và dành lời khen cho các đồng đội như Rodrigo Riquelme hay Nelson Deossa vì màn trình diễn ấn tượng.

Real Betis mừng chiến thắng ở Europa League Các cầu thủ Betis tri ân người hâm mộ sau trận.

HLV Manuel Pellegrini nhấn mạnh sự trưởng thành của toàn đội trong chiến thắng. "Chúng tôi đã có một trận đấu rất trọn vẹn", ông nói. "Hiệp một kiểm soát tốt nhịp độ và pressing hiệu quả để ghi ba bàn. Sang hiệp hai toàn đội chủ động giảm nhịp, giữ bóng nhiều hơn".

Nhà cầm quân người Chile hài lòng vì hoàn thành mục tiêu giành ba điểm để vượt qua vòng bảng. "Rất quan trọng để giành quyền đi tiếp ngay ở trận này", ông nhấn mạnh. "Mục tiêu tiếp theo là lọt vào nhóm tám đội đầu bảng để tránh vòng play-off".

Ngày 15/12, Betis tiếp tục làm khách của Rayo ở vòng 16 La Liga.

Hồng Duy