Antony đưa Betis vào vòng 1/8 Europa League

Tây Ban NhaAntony mở tỷ số và kiến tạo bàn còn lại khi Betis hạ Feyenoord 2-1 ở lượt cuối vòng bảng tối 29/1, và giành vé vào thẳng vòng 1/8.

Phút 17, Antony sút từ 22 m mà không cần lấy đà, đưa bóng vào góc cao mở tỷ số cho Betis. Sau đó 15 phút, cựu cầu thủ của Man Utd tạt như đặt cho Abde Ezzalzouli đánh đầu nhân đôi cách biệt.

Antony ghi 9 bàn và kiến tạo 8 lần qua 25 trận từ đầu mùa 2025-2026. Anh tiếp tục thể hiện phong độ cao sau khi ghi 9 bàn và kiến tạo 5 lần nửa cuối mùa trước.

Antony (trái) đi bóng trong trận Betis 2-1 Feyenoord ở lượt cuối vòng bảng Europa League tối 29/1. Ảnh: EFE

Sau khi dẫn hai bàn, Betis bất ngờ giảm nhịp độ. Phút 77, tận dụng tình huống thủ môn đội chủ nhà băng ra ngoài khu 5 m50, Tengstedt lốp bóng vào khung thành trống rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để Feyenoord gỡ hòa.

Chiến thắng ở lượt cuối giúp Betis bảo vệ thành công vị trí trong Top 8 vòng bảng Europa League. Họ đứng thứ tư với 17 điểm, hơn đội xếp thứ chín Genk đúng một điểm. Vòng bảng xác định 8 đội vào thẳng vòng 1/8, gồm Lyon, Aston Villa, FC Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburg và Roma.

16 đội xếp từ thứ chín đến 24 phải chia cặp đá play-off tranh tám vé còn lại, gồm Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Red Star Belgrade, Celta Vigo, Paok, Lille, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb và Brann.

Lễ bốc thăm vòng play-off Europa League sẽ diễn ra vào ngày 30/1. Hai lượt trận play-off sẽ diễn ra vào ngày 19 và 26/2. Lễ bốc thăm vòng 1/8 và các vòng còn lại sẽ diễn ra vào ngày 27/2.

Thanh Quý