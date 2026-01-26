Antony đá đồ đạc, suýt bật khóc trên ghế dự bị

Tây Ban NhaAntony nổi cơn thịnh nộ sau khi bị thay ra vì thi đấu tồi tệ, khi Real Betis thua đội bóng đang trong cuộc chiến trụ hạng Deportivo Alaves ở vòng 21 La Liga.

Betis phải nhận thất bại 1-2 tại Mendizorroza ngày 25/1. Đây không phải là ngày của thầy trò Manuel Pellegrini, và càng không phải là ngày của Antony. Được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công Betis trong lần tái xuất, nhưng "màn trình diễn" đáng nhớ nhất của cầu thủ 25 tuổi lại diễn ra bên ngoài đường biên.

Trái với hình ảnh bùng nổ thường thấy, anh thi đấu mờ nhạt và thiếu cảm giác bóng. Cựu tiền đạo Man Utd mất hút trên sân, không có lấy một pha đi bóng hiệu quả hay tạo ra đột biến. Ngay sau khi hiệp hai bắt đầu với bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Alaves, HLV Pellegrini lập tức thay ba vị trí ở phút 59. Antony là một trong số đó. Anh không hề giấu giếm sự bực dọc, dù có vẻ cơn giận này nhắm vào màn trình diễn cá nhân hơn là quyết định của ông thầy.

Ống kính máy quay đã bắt trọn khoảnh khắc Antony đá văng quần áo dưới sàn và ném một đôi găng tay đầy hằn học. Anh còn lầm bầm điều gì đó với vẻ mặt hằm hằm khi đứng dậy từ băng ghế dự bị. Thậm chí, một hình ảnh gây chú ý khác cho thấy cầu thủ này đã ôm mặt, đứng bên bờ vực của những giọt nước mắt.

Tiền đạo cánh người Brazil đã nỗ lực nén đau để ra sân hỗ trợ các đồng đội trong bối cảnh Betis đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Dù gặp vấn đề ở vùng xương mu và vừa phải lỡ chuyến làm khách trước PAOK hồi giữa tuần ở Europa League, Antony vẫn quyết tâm không bỏ lỡ cuộc đối đầu với Alaves và có tên trong đội hình xuất phát.

Báo Tây Ban Nha AS cho rằng chấn thương xương mu đang trở thành rào cản lớn cho Antony. Những vấn đề này chỉ có thể giải quyết triệt để bằng phẫu thuật, đồng nghĩa với việc gần như phải chia tay mùa giải, nhưng anh vẫn đang cố gắng trì hoãn điều đó.

Cả trận, cầm bóng nhiều hơn đối thủ, nhưng Betis thiếu đi tốc độ và sự đột biến để xuyên phá hàng thủ chơi áp sát của Alaves. Những nỗ lực của họ chỉ dừng lại ở các cú sút xa hoặc tình huống VAR từ chối một quả phạt đền của Abde. Đội chủ nhà thì chiến đấu bằng tinh thần của kẻ ở thế chân tường.

Những thay đổi của Pellegrini cũng không mang lại hiệu quả, thậm chí còn khiến lối đá của đội khách thêm rời rạc và thiếu sức sống. Bàn rút ngắn tỷ số 1-2 của Abde trong thời gian bù giờ không đủ để giúp họ lật ngược thế cờ. Thất bại này khiến Betis lỡ cơ hội chiếm vị trí thứ 5 của Espanyol.

Hà Phương (theo Marca và AS)