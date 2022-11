Antonio Banderas muốn Tom Holland đóng Zorro

Tài tử Antonio Banderas nói Tom Holland có tố chất để đóng Zorro trong phần phim mới về nhân vật này.

Ngày 27/11, Banderas nói trong cuộc phỏng vấn với Comicbook rằng Tom Holland là diễn viên hoàn hảo thay thế ông trong vai hiệp sĩ mặt nạ: "Nếu họ gọi để mời tiếp tục đóng Zorro, tôi sẽ làm điều Anthony Hopkins từng thực hiện là trao lại ngọn đuốc cho một diễn viên trẻ hơn. Holland rất thú vị và giàu năng lượng. Anh ấy có sự sắc sảo cần thiết cho vai đó".

Antonio Banderas (trái) muốn Tom Holland thay thế anh trong các phần phim mới về nhân vật Zorro. Ảnh: Variety

Antonio Banderas được biết đến với vai chính trong The Mask of Zorro (1998) và The Legend of Zorro (2005). Vai diễn góp phần tạo nên một giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của tài tử người Tây Ban Nha với loạt dự án thành công trong thập niên 1990 như Desperado, Evita và Philadelphia.

Hồi tháng 6/2021, đạo diễn Quentin Tarantino từng liên hệ Banderas để giới thiệu ý tưởng kết hợp hai thuơng hiệu Zorro và Django Unchained. Diễn viên Tây Ban Nha cho biết sẵn sàng tham gia nếu nhà làm phim người Mỹ trực tiếp chỉ đạo dự án: "Quentin có phẩm chất để thực hiện những bộ phim kiểu đó một cách chất lượng. Ông ấy có thể biến những chất liệu phim hạng B hay kịch bản từ thập niên 1960, 1970 trở nên thú vị. Chúng tôi chưa từng hợp tác nhưng chắc chắn dự án đó rất tuyệt vời. Ngoài ra, việc được làm việc cùng Jamie Foxx cũng như đóng lại Zorro ở thời già hơn có thể rất vui và điên rồ".

Trailer 'The Mask of Zorro' Trailer "The Mask of Zorro". Video: Sony

Tom Holland sinh ngày 1/6/1996 tại London, Anh. Từ năm 10 tuổi, Holland có niềm đam mê dành cho nghệ thuật biểu diễn, thử sức với nhiều bộ môn như nhạc kịch, hip hop... Holland tham gia phim điện ảnh đầu tiên - The Impossible - vào năm 2012. Sau khi nổi tiếng với hình tượng Spider-Man trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Tom Holland không ngừng tìm kiếm những vai gai góc để thử thách bản thân.

Antonio Banderas, sinh năm 1960, là diễn viên, đạo diễn nổi tiếng người Tây Ban Nha. Tên tuổi của anh gắn liền những tác phẩm điện ảnh lừng lẫy như Evita, Philadelphia, Desperado, The Mask of Zorro, The Expandables 3...

Phương Mai (theo Comicbook)