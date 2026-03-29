Antonelli về nhất tại Suzuka, lên dẫn đầu F1 2026

Nhờ xe an toàn xuất hiện, tài năng trẻ của Mercedes Kimi Antonelli vượt hai đàn anh Oscar Piastri, George Russell để về nhất Grand Prix Nhật Bản chiều Chủ nhật 29/3.

Với 73 điểm từ 3 chặng đua, Antonelli còn vượt qua đồng đội Russell để lên dẫn đầu bảng điểm cá nhân. Ở tuổi 19 và 216 ngày, tay đua người Italy phá kỷ lục tay đua trẻ nhất chiếm đỉnh bảng trong một mùa F1, do Lewis Hamilton lập khi 22 tuổi, 5 tháng 3 ngày tại Montreal (Canada) năm 2007.

Antonelli mừng chiến thắng theo điệu "tia chớp" trên đường đua Suzuka, sau khi về nhất Grand Prix Nhật Bản chiều 29/3. Ảnh: Mercedes AMG F1

Lợi thế xuất phát đầu trên đường đua Suzuka không giúp ích gì nhiều cho Antonelli, anh khi tụt xuống thứ sáu ngay tại vòng 1 sau màn khởi đầu thảm họa của chiếc W17. Sau đó, cuộc đua tưởng chừng sẽ là màn song đấu giữa Oscar Piastri (McLaren) và George Russell. Nhưng nhờ xe an toàn được triển khai tại vòng 22 khi Antonelli vẫn chưa về thay lốp, tay đua trẻ người Italy có cơ hội xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục.

Cơ hội trời cho giúp Antonelli tranh thủ về pit khi Piastri, Russell đều đã thay lốp trước đó và đang bị hạn chế tốc độ trên đường đua. Ngay khi biết xe an toàn được triển khai, đồng đội Russell thất vọng ra mặt và hét lên qua sóng radio "Không thể tin nổi", khi nhận ra nguy cơ bị Antonelli đánh bại chặng thứ hai liên tiếp.

Antonelli cũng thừa nhận may mắn đã hỗ trợ anh rất nhiều. "Tôi rất may mắn với sự xuất hiện của xe an toàn, và sau đó, khi tôi chạy với bộ lốp cứng, tốc độ đạt được thật đáng kinh ngạc. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, kết quả sẽ như thế nào nếu không có xe an toàn, nhưng chắc chắn nó đã giúp cuộc đua của tôi dễ dàng hơn rất nhiều. Dĩ nhiên vẫn còn quá sớm để nghĩ về chức vô địch, nhưng rõ ràng là chúng tôi đang có phong độ tốt".

Dù chiếm hai vị trí xuất phát đầu, Mercedes cần phải cải thiện kỹ năng xuất phát cho hai tay đua chủ lực. Antonelli trượt bánh sau và chậm lại rồi tụt xuống thứ sáu sau cả Lewis Hamilton (Ferrari) trong khi Piastri vượt lên dẫn đầu. Russell thì tụt xuống thứ tư sau Charles Leclerc (Ferrari) và Lando Norris (McLaren).

Piastri lần đầu đua vòng chính tại F1 mùa này, sau hai chặng đầu đều bị sự cố - tai nạn lúc đưa xe ra khu vực xuất phát, rồi hỏng pin ngay trước khi xuất phát. Dù chỉ xuất phát thứ ba, anh tự tin vươn lên dẫn đầu với chiếc MCL-40. Russell nhanh chóng vượt qua Norris và Leclerc để chiếm vị trí thứ hai tại vòng 4. Lúc này, khoảng cách giữa Russell và Piastri chỉ còn chưa đầy một giây.

Russell bám sát đối thủ trong các vòng tiếp theo trước khi áp sát và vượt mặt Piastri tại vòng 8 ở Turn 15. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, chiếc MCL40 đã phản công và lấy lại vị trí dẫn đầu ngay trên đoạn đường thẳng chính. Kể từ lúc này, Russell không còn cơ hội để áp sát đối thủ dù không bị bỏ cách quá xa. Càng chạy, Piastri càng thể hiện rõ sự vững vàng khi dẫn đầu đoàn đua.

Lúc này, cuộc đua trở nên hấp dẫn ở nhóm sau. Mất ít giây choáng váng do màn xuất phát tệ hại, Antonelli sớm lấy lại tốc độ để đua tranh quyết liệt với hai tay đua của Ferrrari và ĐKVĐ Lando Norris. Hamilton là bại tướng đầu tiên của Antonelli khi bị tay đua măng non vượt qua ngay từ đoạn đường thẳng chính bắt đầu vòng 2.

Piastri có màn chào sân ấn tượng ở mùa 2026 khi về nhì. Ảnh: AP

Tới vòng 11, sau nhiều vòng bám sát Norris, Antonelli đã đánh bại nhà ĐKVĐ để lên thứ tư. Đến vòng 15, tới lượt Leclerc mất vị trí thứ ba khi bị Antonelli đánh bại tại góc cua số 15. Tuy nhiên, ít giây sau khi đến đoạn đường thẳng bắt đầu vòng 16, chiếc SF-26 đã phản công để lấy lại vị trí.

Tưởng chừng lúc này, Leclerc sẽ vững vàng ở vị trí thứ ba, một động thái của McLaren khiến Ferrari gọi tay đua người Monaco về pit sớm. Piastri trao đổi với các chỉ đạo viên McLaren về khả năng về thay lốp sớm, và các thợ máy của McLaren cũng xuất hiện tại pit-lane. Nhưng bất ngờ Norris mới là tay đua của McLaren về pit trước tại vòng 17.

Hành động của McLaren kích hoạt chuỗi domino khi các tay đua khác cũng bắt đầu làm theo, trong đó có Leclerc. Khi trở lại đường đua, Leclerc chạy ngay trước mũi Norris như dự tính của Ferrari. Ngay sau đó, đến lượt tay đua dẫn đầu Piastri vào pit, tay đua người Australia trở lại đường đua ở vị trí thứ sáu với bộ lốp cứng.

Việc McLaren về pit sớm giúp bộ đôi McLaren tạm dẫn đầu khi cả hai đều chưa về thay lốp. Russell sau đó phàn nàn với đội nhà qua sóng radio khi thấy các đối thủ thay lốp sớm "Tôi nghĩ mình sẽ mất rất nhiều thời gian". Lúc này vòng đua thứ 20 trôi qua, tay đua người Anh đang bỏ xa 20 giây với Piastri, người vừa vượt qua Verstappen để giành vị trí thứ năm. Nếu tiếp tục bị Piastri thu hẹp khoảng cách 20 giây, Russell sẽ bị tụt lại dưới đối thủ nếu vào thay lốp muộn hơn nữa.

Để tránh việc bị Piastri lấy lại ngôi đầu, Mercedes đành gọi Russell về pit ở vòng 21. Khi trở lại đường đua, tay đua người Anh vẫn ở dưới Piastri. Chỉ ít giây sau, tình hình lại càng xấu thêm với Russell khi vụ tai nạn của đồng hương Oliver Bearman (đội Haas) khiến xe an toàn được triển khai để các nhân viên đường đua dọn dẹp.

Russell thất vọng ra mặt và hét lên qua sóng radio "không thể tin nổi" khi thấy thần may mắn ngoảnh mặt. Sự thất vọng tột độ khiến Giám đốc điều hành đội Mercedes, Toto Wolff phải động viên tay đua Anh "Hãy xem mình có thể làm được gì từ đây đến cuối chặng". Lúc này sau xe an toàn, Antonelli đang dẫn đầu, tiếp theo là Piastri, Russell, Hamilton, Leclerc, Norris, Gasly, Verstappen, Lawson và Bortoleto, tất cả đều đã vào pit stop.

Khi xe an toàn rút đi ở vòng 28, trong khi Antonelli xuất phát lại thành công và tiếp tục giữ vững ngôi đầu, Russell thậm chí còn bị đồng đội cũ Hamilton chiếm mất vị trí thứ ba. Sau nhiều vòng bứt phá với bộ lốp cứng mới, Antonelli đã nới rộng khoảng cách dẫn đầu lên gần 5 giây so với Piastri khi đoàn đua đến vòng 35. Trong khi đó Hamilton vẫn đứng thứ ba, chậm hơn một giây sau Piastri. Bộ ba Russell-Leclerc-Norris cũng chạy ngay phía sau và bỏ cách nhóm giữa do Gasly và Verstappen dẫn đầu khá xa.

Antonelli dẫn đầu trên đường đua Suzuka, Grand Prix Nhật Bản chiều 29/3. Ảnh: AP

Lúc này, Russell vật lộn với hệ thống thu hồi năng lượng khi liên tục không có đủ năng lượng điện để tấn công hay phòng thủ. Mọi việc dần tồi tệ khi tay đua người Anh bị Leclerc vượt qua ở vòng 37. Sau đó đến lượt Hamilton đánh mất vị trí thứ 3 vào tay Leclerc ở vòng 42.Không chỉ tụt xuống sau đồng đội, ngay sau đó Hamilton bị Russell bám sát rồi vượt qua trên đoạn đường thẳng chính tại vòng 44 để giành vị trí thứ tư.

Trong lúc Hamilton gặp khó khăn về tốc độ, Norris cũng đã bắt kịp phía sau và trở thành người tiếp theo bám đuổi chiếc Ferrari. Việc bị khóa bánh buộc Hamilton phải chạy tắt ở khu vực khúc cua số 16, dẫn đến việc các trọng tài ghi nhận Hamilton vi phạm chạy tắt để giành lợi thế. Lão tướng người Anh phải trả lại vị trí cho Norris để tránh bị phạt.

Tuy nhiên, ngay sau khi trả lại vị trí, Hamilton ngay lập tức tấn công để lấy lại vị trí thứ năm. Dù vậy đến cuối cuộc đua, sự thiếu hụt trên chiếc SF-40 khiến lão tướng người Anh không thể trụ vững trước sức tấn công của Norris nên đành chấp nhận cán đích thứ 6. Ở phía trên, đồng đội Leclerc cũng phải vất vả phòng thủ trước Russell để giữ vững vị trí thứ 3. Antonelli thì dễ dàng về đích ở vị trí dẫn đầu, bỏ cách Piastri tới gần 14 giây khi hoàn thành 53 vòng đua tại Suzuka.

Kết quả Grand PrixNhật Bản

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần về pit Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Kimi Antonelli Mercedes 1 1 1 phút 32,432 giây 1 giờ 28 phút 03,403 giây 25 2 Oscar Piastri McLaren 3 1 1:32,996 +13,722 giây 18 3 Charles Leclerc Ferrari 4 1 1:32,634 +15,270 15 4 George Russell Mercedes 2 1 1:32,549 +15,754 12 5 Lando Norris McLaren 5 1 1:33,208 +23,479 10 6 Lewis Hamilton Ferrari 6 1 1:32,777 +25,037 8 7 Pierre Gasly Alpine 7 1 1:33,691 +32,340 6 8 Max Verstappen Red Bull 11 1 1:33,552 +32,677 4 9 Liam Lawson Racing Bulls 14 1 1:34,230 +50,180 2 10 Esteban Ocon Haas 12 1 1:34,256 +51,216 1 11 Nico Hulkenberg Audi 13 1 1:33,732 +52,280 12 Isack Hadjar Red Bull 8 1 1:33,837 +56,154 13 Gabriel Bortoleto Audi 9 1 1:34,164 +59,078 14 Arvid Lindblad Racing Bulls 10 1 1:34,314 +59,848 15 Carlos Sainz Jnr Williams 16 1 1:34,514 +1:05,008 16 Franco Colapinto Alpine 15 1 1:34,512 +1:05,773 17 Sergio Perez Cadillac 19 1 1:35,637 +1:32,453 18 Fernando Alonso Aston Martin 21 2 1:36,221 +1 vòng 19 Valtteri Bottas Cadillac 20 1 1:36,269 +1 vòng 20 Alexander Albon Williams 17 6 1:33,427 +2 vòng 21 Oliver Bearman Haas 18 1:35,604 Bỏ dở cuộc đua 22 Lance Stroll Aston Martin 22 1:37,217 Bỏ dở cuộc đua

Bảng thứ bậc cá nhân sau Grand Prix Nhật Bản

Thứ tự Tay đua Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 Kimi Antonelli Mercedes 2 72 2 George Russell Mercedes 1 1 63 3 Charles Leclerc Ferrari 49 4 Lewis Hamilton Ferrari 41 5 Lando Norris McLaren 25 6 Oscar Piastri McLaren 21 7 Oliver Bearman Haas 17 8 Pierre Gasly Alpine 15 9 Max Verstappen Red Bull 12 10 Liam Lawson Racing Bulls 10 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 4 12 Isack Hadjar Red Bull 4 13 Gabriel Bortoleto Audi 2 14 Carlos Sainz Jnr Williams 2 15 Franco Colapinto Alpine 1 16 Esteban Ocon Haas 1 17 Alexander Albon Williams 18 Sergio Perez Cadillac 19 Lance Stroll Aston Martin 20 Fernando Alonso Aston Martin 21 Valtteri Bottas Cadillac 22 Nico Hulkenberg Audi

Bảng thứ bậc đội đua sau Grand Prix Nhật Bản

Thứ tự Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng sprint Điểm số 1 Mercedes 3 1 135 2 Ferrari 90 3 McLaren 46 4 Haas 18 5 Red Bull 16 6 Alpine 16 7 Racing Bulls 14 8 Audi 2 9 Williams 2 10 Cadillac 11 Aston Martin

Minh Phương