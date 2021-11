Antis - nước rửa tay diệt khuẩn bảo vệ sức khỏe gia đình

Antis có khả năng tiêu diệt 99,99% các loại vi khuẩn, mùi hương tự nhiên, dịu nhẹ, bảo vệ sức khỏe, làn da tay.

Theo UNICEF - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc - trong thời kỳ đại dịch toàn cầu, một trong những cách rẻ, dễ nhất và quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của virus chính là rửa tay thường xuyên. Covid-19 lây lan khi chất nhầy hoặc nước bọt có chứa virus xâm nhập vào cơ thể qua mắt, mũi, họng, bàn tay mỗi người. UNICEF nhấn mạnh bàn tay chính là một trong những con đường phổ biến nhất khiến virus lây lan từ người này sang người khác.

Điều quan trọng để ngăn chặn virus chính là rửa tay thường xuyên.

Với hiệu quả tiêu diệt 99,99% các loại vi khuẩn - theo chứng nhận của Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế, nước rửa tay diệt khuẩn Antis là gợi ý bảo vệ sức khỏe toàn diện của bản thân, gia đình trước sự lây lan Covid-19. Sản phẩm có thể dùng trong cả dân dụng lẫn y tế.

Antis được sản xuất bởi tập đoàn Enesis đến từ Indonesia với mong muốn bảo vệ sức khỏe toàn cầu cùng thông điệp: "Hãy bật safemode, sống trong safeplace, kích hoạt safelife". Tức là, mỗi người hãy bật chế độ an toàn, sống trong không gian an toàn, kích hoạt cuộc sống an toàn. Trước sự bùng phát của dịch bệnh làm suy thoái sức khỏe, kinh tế toàn cầu, Antis luôn đặt an toàn của người tiêu dùng lên làm tiêu chí và sứ mệnh hàng đầu.

Thực hiện vũ điệu rửa tay sát khuẩn cùng Antis và Ricky Star.

Antis chứa cồn 70 độ đúng tiêu chuẩn diệt khuẩn (tốc độ bốc hơi chậm và đủ thời gian để góp phần tiêu diệt vi khuẩn). Sản phẩm chiết xuất với hương chanh, hương dưa leo tự nhiên. Antis hiệu quả trong việc diệt khuẩn nhưng vẫn tạo cảm giác thư giãn bằng hương thơm dịu nhẹ lại bảo vệ làn da tay, không gây kích ứng.

Người tiêu dùng chỉ cần thao tác đơn giản là cho khoảng 3 ml vào lòng bàn tay sau đó xoa hai tay vào nhau để Antis ướt đều toàn bộ bàn tay lẫn cổ tay trong khoảng 30 giây, không cần rửa lại với nước. Như vậy, bạn tự tạo lớp "khiên chắn" bảo vệ bản thân trước sự xâm nhập của virus. Antis có thể dùng thường xuyên, đặc biệt sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi...

Antis là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của tập đoàn Enesis đến từ Indonesia. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, nhu cầu sử dụng nước rửa tay diệt khuẩn tăng cao.

Enesis thành lập từ năm 1988 với sứ mệnh nỗ lực đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng bằng cách cung cấp sản phẩm chất lượng cao. Trải qua nhiều năm phát triển, không ngừng nghiên cứu, cải tiến về thực phẩm chức năng, chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình, dược phẩm và đồ uống, Enesis trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực đồ uống tốt cho sức khỏe, danh mục sản phẩm FMCG (hàng tiêu dùng nhanh).

Nước rửa tay Antis với hương thơm mát, dịu nhẹ từ chanh và dưa leo.

Sản phẩm của Enesis được phân phối và tin tưởng sử dụng ở nhiều khu vực như Indonesia, Mỹ, Singapore, Việt Nam, Trung Quốc, Hongkong, Đài Loan, Thái Lan, Sri Lanka, Sudan, Ả Rập Saudi, Philippines...

Kể từ đầu dịch đến nay (ngày 16/11)Việt Nam có 1.045.397 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 10.609 ca nhiễm).

2 tỉnh thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Yên Bái, Bắc Kạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (449.776), Bình Dương (244.720), Đồng Nai (79.262), Long An (36.772), Tiền Giang (21.951).

Covid-19 bùng phát và trở thành mối lo ngại trên toàn cầu. Ngoài những triệu chứng thường gặp như sổ mũi, đau họng, ho và sốt, Covid-19 có thể khiến người bệnh viêm phổi hoặc khó thở, suy nội tạng, nghiêm trọng hơn là gây tử vong, đặc biệt với người cao tuổi và có bệnh lý nền.

(Nguồn: Antis)