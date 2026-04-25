Anthropic vượt OpenAI, được định giá 1.000 tỷ USD trên sàn thứ cấp

Giá trị của Anthropic trên thị trường thứ cấp chạm mức 1.000 tỷ USD, vượt qua con số 880 tỷ USD của đối thủ OpenAI.

Business Insider ngày 23/4 cho biết giá trị của Anthropic, công ty phát triển Claude AI, trên sàn giao dịch thứ cấp Forge Global đã vượt qua đối thủ OpenAI và đạt mức 1.000 tỷ USD, gấp gần ba lần so với ước tính 380 tỷ USD trong các vòng gọi vốn trước đó.

Anthropic và OpenAI chưa phát hành cổ phiếu ra công chúng, nên các nhà đầu tư không thể mua cổ phiếu của hai công ty trên sàn giao dịch chứng khoán truyền thống. Thay vào đó, hoạt động mua bán diễn ra ở các sàn thứ cấp như Forge Global, nơi nhân viên và các nhà đầu tư có thể bán cổ phần mình đang nắm giữ.

Các sàn này cũng hoạt động khác với sàn chứng khoán thông thường. Nguồn cung cổ phiếu rất hạn chế, không có nhiều người muốn bán, cổ phiếu được định giá theo từng thỏa thuận riêng biệt và giá trị của doanh nghiệp thường do số ít nhà đầu tư kiểm soát.

Giá trị thực tế của Anthropic khoảng 380 tỷ USD, được đưa ra trong vòng gọi vốn gần nhất hồi tháng 2. Trong khi đó, mức 1.000 tỷ USD phản ánh số tiền mà nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra để sở hữu cổ phần của doanh nghiệp này trước khi phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Logo Anthropic và mô hình Claude của công ty hiển thị trên màn hình. Ảnh: AFP

Ken Sawyer, nhà đồng sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm thứ cấp Saints Capital, nói rằng một cổ đông của Anthropic đã đề xuất bán cổ phần với giá trị 1.150 tỷ USD. Jesse Leimgruber, người sáng lập công ty thiết bị AI OpenHome, tuyên bố "một quỹ tăng trưởng rất nổi tiếng" cũng sẵn sàng bỏ 1.050 tỷ USD để mua cổ phần của Anthropic.

"Anthropic đang tăng trưởng rất mạnh. Tất cả đều muốn nắm lấy cơ hội trong lĩnh vực AI và lúc này Anthropic đang ở vị trí dẫn đầu", Glen Anderson, CEO công ty chứng khoán Rainmaker Securities, cho hay, thêm rằng những con số trên được coi là "không tưởng" chỉ cách đây vài tuần.

Một số cổ đông của Anthropic cho biết đã nhận được hàng loạt đề xuất mua lại cổ phần. "Chúng tôi nhận được đề xuất hàng ngày. Tôi gần như không mở các email đó. Chúng tôi đang đầu tư dài hạn", Bradley Horowitz, đối tác của một nhà đầu tư vào Anthropic và OpenAI, cho hay.

Đợt tăng giá này xoay quanh Anthropic, thay vì cơn sốt AI nói chung, khi sức hút của OpenAI tại thị trường thứ cấp đang suy giảm. Các nhà giao dịch cho biết nhu cầu mua cổ phiếu OpenAI đang tương đối kém, trong đó một số đề xuất còn thấp hơn giá trị trong vòng gọi vốn gần đây.

Sự tương phản bắt nguồn từ khác biệt giữa giá trị thực tế và định giá trên thị trường thứ cấp. OpenAI được định giá 850 tỷ USD, thấp hơn 30 tỷ so với mức 880 tỷ USD trên thị trường thứ cấp. Trong khi đó, chênh lệch giá trị của Anthropic là khoảng 620 tỷ USD, cho thấy doanh nghiệp còn nhiều tiềm năng tăng trưởng và kỳ vọng trong tương lai.

Điệp Anh (Theo Business Insider)