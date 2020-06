Anthony Mackie chỉ trích Marvel phân biệt chủng tộc

Tài tử Anthony Mackie - đóng vai Falcon trong vũ trụ điện ảnh Marvel - chỉ trích hãng chỉ tuyển người da màu trong trường hợp bắt buộc.

Nam diễn viên nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Variety hôm 28/6: "Tôi cảm thấy phiền lòng vì đóng bảy phim của Marvel, nơi tất cả nhà sản xuất, đạo diễn, trợ lý, diễn viên đóng thế đều là người da trắng".

Nam diễn viên Anthony Mackie. Ảnh: Reuters.

Anh nhận ra hãng phim trực thuộc Disney chỉ thuê êkíp da màu duy nhất khi làm Black Panther. "Khi bạn làm phim về người da màu, bạn thuê toàn bộ êkíp da màu. Tôi cảm thấy đó là hành động phân biệt chủng tộc hơn cả. Bởi nếu bạn chỉ thuê họ khi làm phim về da màu, bạn đang muốn nói họ không đủ giỏi khi làm với êkíp khác", anh nói. Anthony Mackie mong muốn hãng phim tìm người tốt nhất cho công việc, thay vì các yếu tố giới tính, màu da.

Anthony Mackie, 41 tuổi, bắt đầu diễn xuất từ năm 2002 trong phim 8 Mile của ca sĩ Eminem. Anh nổi tiếng toàn cầu nhờ vai siêu anh hùng Falcon của vũ trụ điện ảnh Marvel, lần đầu xuất hiện trong Captain America: The Winter Soldier (2014). Sau Avengers: Endgame (2019), nhân vật của anh được kỳ vọng là Đội trưởng Mỹ mới, khi được Captain America trao lại chiếc khiên biểu tượng. Tháng 8, anh đóng chính series The Falcon and the Winter Soldier.

Các pha bay lượn của Falcon Anthony Mackie trong vai Falcon của vũ trụ điện ảnh Marvel. Video: Disney.

Đạt Phan (theo Variety)