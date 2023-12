Anthony Joshua đấm vỡ mũi đối thủ

Arab SaudiCựu vô địch hạng nặng Anthony Joshua áp đảo và khiến đối thủ Otto Wallin phải bỏ cuộc sau hiệp năm màn thượng đài tại sự kiện "Day of Reckoning" diễn ra tại Riyadh ngày 23/12.

Joshua từng là võ sĩ hạng nặng hàng đầu, gây tiếng vang khi thắng knock-out kỹ thuật "Tiến sĩ búa thép" Wladimir Klitschko năm 2017 và được kỳ vọng sẽ đánh trận thống nhất cả bốn chiếc đai hạng nặng danh giá nhất với đồng hương Tyson Fury. Nhưng hai năm qua, sự nghiệp của Joshua, trong đó có hai thất bại liên tiếp trước Oleksandr Usyk và mất danh hiệu.

Otto Wallin cũng được đánh giá cao với 26 chiến thắng, trong đó có 14 trận knock-out. Võ sĩ Thụy Điển chỉ thua một trận, trước "Vua giang hồ" Tyson Fury hồi tháng 9/2019.

Joshua (găng trắng) hoàn toàn áp đảo Wallin. Ảnh: Reuters

Nhưng tại đấu trường Kingdom hôm qua, Joshua áp đảo. Thống kê của CompuBox cho thấy, qua năm hiệp, Joshua tung 165 đòn với 53 cú trúng đích - đạt tỷ lệ 32%, còn Wallin đấm 134 cú với 25 đòn chính xác, chỉ đạt 19%. Joshua có 85 cú thọc (jab), trúng đích 18 lần, đạt tỷ lệ 21%. Wallin tung nhiều đòn thọc hơn với 94 cú, nhưng chỉ chính xác 14 lần, đạt 15%. Ngoài ra, Joshua cũng có tới 80 pha ra đòn nặng chính xác, gấp đôi đối thủ.

Bước ngoặt quan trọng đến ở hiệp hai, khi Joshua tung hai cú móc phải liên tiếp khiến Wallin chảy máu mũi. Tay đấm người Thuỵ Điển từ đó phòng thủ bị động. Anh cố gắng cầm cự đến hiệp năm thì xin bỏ cuộc.

Diễn ra trước trận Joshua - Wallin là màn so găng giữa hai cựu vô địch hạng nặng Deontay Wilder và Joseph Parker. Trong đó, Wilder từng giữ đai WBC từ năm 2015-2020, cho đến khi thua Tyson Fury hai trận liên tiếp vào năm 2020 và 2021. Còn lại, trong sự nghiệp chuyên nghiệp, võ sĩ người Mỹ thắng 43 trận, gồm 42 chiến thắng knock-out, và hòa một trận.

Joseph Parker ít tên tuổi hơn, là võ sĩ New Zealand, nhưng cũng được đánh giá cao khi giữ đai WBO giai đoạn 2016-2018 và sở hữu 33 chiến thắng, bên cạnh ba thất bại. Anh đang có chuỗi ba trận thắng, gồm việc hạ knock-out Simon Kean để giành hai đai hạng nặng IBF, WBO liên lục địa cách đây hơn hai tuần. Đây được dự báo là trận đấu khó khăn nhất của của Wilder kể từ trận gặp Fury hồi tháng 10/2021.

Nhưng không ai ngờ việc Wilder thi đấu lép vế và thua kém Parker mọi chỉ số, theo CompuBox. Sau 12 hiệp không có knock-out, Parker thắng bằng điểm đồng thuận với 118-111, 118-110, 120-108. "Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ cho trận đánh này", võ sĩ 31 tuổi nói sau chiến thắng. "Hôm nay, tôi đã thắng và mừng Giáng sinh vui vẻ".

Wilder (găng đen) nhận thất bại bất ngờ trước Parker. Ảnh: AFP

Những trận đánh tại "Day of Reckoning" được xem là màn chạy đà cho cả Joshua và Wilder trước hai trận đánh trực tiếp vào đầu năm 2024. Trong khi hai võ sĩ tập trung cho màn thượng đài tại sự kiện "Day of Reckoning" cuối tuần này, đội ngũ của họ tiếp tục thương thảo về hợp đồng với hai trận đánh vào năm 2024, trong đó trận đánh đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 3. Theo ESPN, trận đánh đầu tiên giữa Joshua và Wilder sẽ diễn ra vào ngày 9/3 tại Arab Saudi - thiên đường mới của quyền Anh thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc hai võ sĩ này sẽ có khoảng 11 tuần để chuẩn bị, sau sự kiện "Day of Reckoning".

Tuy nhiên, trận đánh chỉ được thông qua nếu Joshua và Wilder cùng thắng tại "Day of Reckoning". Với việc Wilder thất bại, kế hoạch này đã đổ bể. Theo báo Anh The Mirror, Wilder "thổi bay cơ hội kiếm được" 100 triệu USD khi lỡ hẹn thượng đài với Joshua. Trong khi đó, Joshua sẽ có những lựa chọn khác. Việc đánh bại Wallin giúp võ sĩ 34 tuổi có cơ hội thách thức đai hạng nặng IBF, danh hiệu có khả năng sẽ bị bỏ trống sau màn so găng thống nhất bốn đai hạng nặng giữa Tyson Fury và Oleksandr Usyk vào tháng 2/2024.

Fury hiện giữ đai WBC hạng nặng, còn Usyk nắm các đai WBA, IBF, WBO. Người chiến thắng trong trận thống nhất bốn đai hạng nặng sắp tới sẽ không thể gặp người thách thức danh hiệu vô địch chính (mandatory challenger) Filip Hrgovic. Trong trường hợp này, người chiến thắng trong trận Joshua - Wallin có thể được giao nhiệm vụ thượng đài với Hrgovic để giành chiếc đai còn trống.

Hồng Duy