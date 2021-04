Anthony Hopkins đang ngủ khi được công bố thắng Oscar

Anthony Hopkins, 84 tuổi, đang ngủ tại nhà riêng ở Anh khi được xướng tên hạng mục "Nam diễn viên xuất sắc" Oscar 2021.

Jeremy Barber - trợ lý của Anthony Hopkins - nói với tờ People sau lễ trao giải ở Mỹ tối 25/4 (giờ địa phương): "Tony ở Wales, nơi ông trưởng thành, lúc ấy là 4h sáng. Ông say giấc và tôi đã đánh thức ông để báo tin". Tài tử Joaquin Phoenix là người công bố, thay ông nhận giải. Trước đó, ông thông báo với ban tổ chức vắng mặt vì sức khỏe yếu.

Ông được vinh danh cho vai diễn người cha mất trí trong phim The Father. Giải thưởng đánh dấu lần thứ hai Anthony Hopkins nhận tượng vàng Oscar, sau vai Hannibal của The silence of the lambs (1992). Ông cũng lập kỷ lục là nghệ sĩ lớn tuổi nhất đoạt giải. Hopkins từng có một căn biệt thự bên bờ biển Malibu, California (Mỹ). Tuy nhiên, ông đã bán nhà, chuyển về Anh sống thời gian gần đây.

Trailer 'The Father' Trailer "The Father". Video: Sony Pictures Classics.

Trước đó một ngày, trên Twitter, ông đăng video đến thăm mộ cha, viết: "Richard Hopkins, cha thân yêu của tôi, yên nghỉ trong vĩnh hằng". Ông còn đọc bài thơ Do not go gentle into that good night của Dylan Thomas để tặng người cha quá cố. Khi còn sống, cha ông là thợ làm bánh.

Đọc xong gần hai khổ, ông dừng lại do cổ họng bị đau. Bài thơ được viết năm 1947 cho người cha đang hấp hối của tác giả, sau đó được đăng lần đầu trong một tạp chí văn học Italy vào năm 1951. Tác phẩm ca ngợi tinh thần chiến đấu đến cùng, không gục ngã trước cái chết.

Anthony Hopkins đọc thơ trước mộ cha Anthony Hopkins đọc thơ trước mộ cha. Video: Twitter Anthony Hopkins.

"Do not go gentle into that good night

Old age should burn and rave at close of day

Rage, rage against the dying of the light

Though wise men at their end know dark is right

Because their words had forked no lightning they

Do not go gentle into that good night"

Hồ Thượng Tuy từng dịch ra tiếng Việt:

"Đừng ra đi lặng lẽ vào đêm tối

Buổi xế chiều cần phải sống vui lên

Ngày sắp tàn - nhớ lo mà giữ lại.

Người khôn ngoan biết sự đời là vậy

Nhưng tiếng sét kia đâu bổ đôi lời

Đừng ra đi lặng lẽ vào đêm tối"

Diễn viên Anthony Hopkins (tên thân mật là Tony). Ảnh: LA Times.

Anthony Hopkins là diễn viên gốc Wales, sinh năm 1937. Ông được đánh giá là một trong những diễn viên có tầm ảnh hưởng nhất tại Hollywood. Ở tuổi 84, Anthony Hopkins tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Nếu người xem "đóng đinh" Hopkins trong vai phản diện, ông lại càng muốn đóng nhân vật tử tế, qua các vai thần Odin trong loạt phim Thor, vua Lear trong phim King Lear của đạo diễn Richard Eyre, hay Giáo hoàng Benedict XVI trong The Two Popes.

Hà Thu