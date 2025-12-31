Antesco sẽ chuyển niêm yết sang HoSE vào 2026

Antesco đang hoàn thiện các bước cuối để chuyển niêm yết cổ phiếu sang HoSE đầu năm 2026, mở ra giai đoạn phát triển mới với trọng tâm minh bạch, quản trị và tăng trưởng bền vững.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, khi cân nhắc niêm yết trên HoSE, công ty tiếp cận quyết định này như bước đi chiến lược về vị thế và chuẩn mực vận hành, thay vì chỉ là lựa chọn tài chính ngắn hạn. Quyết định niêm yết của CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco) được đưa ra trong bối cảnh FTSE Russell thông báo nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên, thành thị trường mới nổi thứ cấp vào đầu tháng 9/2026.

Đội ngũ nhân sự công ty. Ảnh: Antesco

Diễn biến này thúc đẩy các doanh nghiệp niêm yết nâng cao tiêu chuẩn công bố thông tin, quản trị và hiệu quả hoạt động, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế. Song song đó, sau giai đoạn biến động, nhà đầu tư có xu hướng chọn lọc hơn, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng tài chính ổn định, mô hình kinh doanh rõ ràng và định hướng phát triển bền vững, trong đó các tiêu chí ESG ngày càng được chú trọng.

Cùng với chuyển động của thị trường vốn, ngành rau quả Việt Nam cũng ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả vượt 8,5 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này cho thấy nhu cầu gia tăng từ thị trường quốc tế, hiệu quả của các chính sách tháo gỡ rào cản kỹ thuật, cải thiện logistics và chuỗi cung ứng.

Nhà máy Mỹ An của doanh nghiệp. Ảnh: Antesco

Đại diện doanh nghiệp cho biết thêm, trong bối cảnh Bắc Mỹ và châu Âu đang siết chặt yêu cầu về chứng nhận xuất xứ (C/O), minh bạch chuỗi giá trị, những doanh nghiệp có hệ thống vùng trồng ổn định cùng năng lực kiểm soát nguồn nguyên liệu như Antesco cũng được hưởng lợi. Việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về nguồn gốc giúp doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế quan từ các FTA, mở rộng khả năng thâm nhập, gia tăng thị phần tại các thị trường xuất khẩu chủ lực.

Quyết định chuyển niêm yết của Antesco cũng được hậu thuẫn bởi kết quả kinh doanh khả quan. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.451 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng, tăng 64%, với EPS đạt 4.712 đồng mỗi cổ phiếu. Các chỉ tiêu này đã vượt kết quả của cả năm 2024, cho thấy hiệu quả vận hành và khả năng sinh lời đang được cải thiện.

"Nền tảng tài chính ổn định, cùng sự đồng thuận của cổ đông và ban lãnh đạo, giúp chúng tôi thêm tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi các chuẩn mực của thị trường vốn đóng vai trò như thước đo cho hiệu quả quản trị", đại diện nói.

Khi thị trường ngày càng đề cao chất lượng và tính bền vững, niêm yết trên HoSE được Antesco xem là đòn bẩy chiến lược dài hạn. Công ty cho biết đặt minh bạch làm nền tảng, quản trị tạo lợi thế cạnh tranh và thị trường vốn là bệ phóng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đơn vị cho biết HoSE không chỉ là nơi giao dịch cổ phiếu, mà còn trở thành hệ tham chiếu về chuẩn mực vận hành, giúp doanh nghiệp thiết lập "ngôn ngữ chung" với ngân hàng, đối tác quốc tế và nhà đầu tư tổ chức.

Vùng canh tác của công ty. Ảnh: Antesco

Việc niêm yết trên HoSE cũng mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn trung - dài hạn, từng bước giảm chi phí vốn và nâng cao mức độ tín nhiệm. Đồng thời, khuôn khổ niêm yết tạo ra áp lực tích cực để đơn vị vận hành nhất quán, nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa công bố thông tin và gắn trách nhiệm giải trình với hiệu quả sử dụng vốn.

Lãnh đạo công ty đánh giá, ở góc độ phát triển dài hạn, Antesco sẽ có điều kiện để triển khai các kế hoạch mở rộng bài bản hơn, từ đầu tư vùng nguyên liệu, nâng cấp công nghệ chế biến đến đẩy mạnh các chương trình ESG theo chuẩn mực quốc tế. Việc trở thành doanh nghiệp niêm yết trên HoSE cũng đánh dấu khởi đầu của chu kỳ phát triển mới với chuẩn mực cao hơn, là bệ phóng để Antesco tiếp tục ghi dấu ấn nông sản Việt trên bản đồ toàn cầu.

Công ty có lịch sử hình thành và phát triển hơn 50 năm, trải qua nhiều giai đoạn chuyển mình, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô, tích lũy năng lực sản xuất và xây dựng hệ sinh thái nông sản mang tính bền vững. Hiện, đơn vị có 4 nhà máy chế biến với tổng công suất hơn 75.000 tấn mỗi năm, cùng hệ thống vùng trồng quy mô lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Các sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp như xoài, dứa, chanh dây, bắp non, đậu nành... đã có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm những thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, EU, Hàn Quốc, Trung Đông. Antesco còn là một trong những doanh nghiệp tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu xoài đông lạnh theo công nghệ IQF, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt.

Song song với mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp từng bước chuẩn hóa hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ và công bố thông tin, tiệm cận các chuẩn mực của doanh nghiệp đại chúng. Việc chuyển niêm yết sang HoSE được đơn vị xác định là bước đi tiếp theo trong lộ trình phát triển, nhằm mở rộng không gian tăng trưởng và nâng cao chuẩn mực vận hành.

Hoàng Đan