Ansha xây triết lý kinh doanh từ trải nghiệm khách hàng

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Ansha cùng nhà sáng lập Hoàng Song Hà theo đuổi định hướng lấy trải nghiệm khách hàng làm nền tảng phát triển, tạo dựng giá trị lâu dài.

"Giá trị tôi ưu tiên nhất là sự hài lòng trọn vẹn của khách hàng, thể hiện ở kết quả thật, cam kết rõ ràng, an toàn, hiệu quả", CEO Hoàng Song Hà chia sẻ. Theo chị, sự hài lòng của khách hàng là thước đo cho uy tín và chất lượng dịch vụ. Chỉ khi khách hàng cảm thấy yên tâm và tin tưởng, doanh nghiệp mới có thể duy trì phát triển bền vững.

CEO Hoàng Song Hà ưu tiên nhất là sự hài lòng trọn vẹn của khách hàng. Ảnh: Ansha

Xuất thân là lương y, dược sĩ với gần 15 năm kinh nghiệm lĩnh vực y học ứng dụng, CEO Hoàng Song Hà mang tư duy của người làm nghề y vào kinh doanh. Theo quy định ngành y dược, người hành nghề phải đặt lợi ích và sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu. Nguyên tắc này, theo chị cũng được áp dụng trong quá trình điều hành doanh nghiệp, từ khâu chọn nguyên liệu, kiểm soát quy trình, minh bạch thông tin đến việc xây dựng cơ chế bảo hiểm trách nhiệm với khách hàng. Mọi sản phẩm, dịch vụ đều hướng tới tiêu chí an toàn, dù phải tăng chi phí hoặc kéo dài thời gian nghiên cứu.

Nếu lợi nhuận là ưu tiên hàng đầu của hoạt động thương mại, thì trong lĩnh vực liên quan đến y khoa, theo nữ CEO, lợi nhuận chỉ nên đến sau khi sản phẩm chứng minh được độ an toàn và hiệu quả. Do đó, các sản phẩm của Ansha đều trải qua quy trình kiểm định chặt chẽ trước khi đưa ra thị trường.

Với cách tiếp cận này, khách hàng được xem là người cần được đồng hành và hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Việc tư vấn, theo dõi, bảo hành sức khỏe được triển khai xuyên suốt để đảm bảo hiệu quả và trải nghiệm nhất quán. Từ triết lý "trải nghiệm khách hàng là niềm tự hào", thương hiệu chỉ sử dụng khách hàng thật trong toàn bộ hoạt động truyền thông, những người đã trực tiếp trải nghiệm và thay đổi cùng Ansha.

Một điểm đáng chú ý khác là cơ chế bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm. Toàn bộ sản phẩm của Ansha được bảo chứng bởi Tổng công ty Bảo hiểm PVI. Cơ chế này giúp đảm bảo chất lượng và an toàn được kiểm soát không chỉ bởi doanh nghiệp mà còn thông qua một bên thứ ba. Trong trường hợp phát sinh rủi ro, quyền lợi khách hàng sẽ được bảo vệ theo quy trình bồi thường rõ ràng, minh bạch.

Ngoài sản phẩm, thương hiệu còn mở rộng các hoạt động hướng đến cộng đồng. Chương trình Bạn thân Ansha được triển khai nhằm duy trì kết nối lâu dài với khách hàng trong hành trình chăm sóc sức khỏe và vóc dáng. Trong khi đó, hoạt động "Đổi đồ" khuyến khích chia sẻ, tái sử dụng và lan tỏa lối sống tích cực.

CEO Hoàng Song Hà có gần 15 năm kinh nghiệm lĩnh vực y học ứng dụng. Ảnh: Ansha

Theo CEO Hoàng Song Hà, giá trị lớn nhất của thương hiệu nằm ở việc khách hàng cảm thấy an tâm khi lựa chọn sản phẩm. Doanh nghiệp theo đuổi nguyên tắc "an toàn trước lợi nhuận, minh bạch trước hấp dẫn, chăm sóc trước lợi ích" nhằm duy trì sự tin cậy lâu dài. Từ nền tảng đó, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển một thương hiệu Việt chú trọng đạo đức nghề nghiệp, đặt trải nghiệm và sự an toàn của khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động.

(Nguồn: Ansha)