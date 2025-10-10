Annie - tiểu thư tài phiệt Hàn làm idol

Tại Tuần thời trang Paris 2025 diễn ra đầu tháng 10, Annie làm khách mời của các nhà mốt như Versace, Balmain, Saint Laurent. Trên các fanpage, khán giả nhận xét gu thời trang của cô trẻ trung, hiện đại.
Annie làm khách mời Paris Fashion Week. Video: W Korea
Annie khi xem show của Balmain.
Cô tên thật Moon Seo Yoon, 23 tuổi, gia nhập làng giải trí tháng 6/2025 với vai trò thành viên nhóm nhạc Allday Project, do The Black Label - công ty sản xuất âm nhạc trực thuộc YG Entertainment - quản lý. Nhóm gồm 5 thành viên, cả nam và nữ.
Từ khi ra mắt, Annie gây chú ý vì gia thế hiển hách. Cô là con gái của bà Chung Yoo Kyung, chủ tịch của đế chế bán lẻ và phân phối hàng xa xỉ Shinsegae. Bà ngoại của Annie là doanh nhân Lee Myung Hee - con gái út của người sáng lập tập đoàn Samsung, ông Lee Byung Chul (1910-1987).
Trong show Zip Daesung do ca sĩ Daesung (Big Bang) dẫn chương trình, Annie tiết lộ đam mê ca hát, nhảy múa từ bé, theo đuổi giấc mơ làm idol nhưng gia đình không đồng ý. Cha mẹ chấp nhận để Annie ra mắt với điều kiện cô thi đỗ trường đại học thuộc hệ thống Ivy League. Annie đã thi đỗ Đại học Columbia, Mỹ, từ đó thuyết phục được gia đình.
Ca sĩ tôn vóc dáng tại sự kiện diễn ra cuối tháng 7.
Từ khi ra mắt, Annie xuất hiện tần suất cao, cô thu hút gần một triệu người theo dõi trên Instagram.
MV Famous của nhóm Allday Project đạt hơn 43 triệu lượt xem sau ba tháng phát hành. Video: The Black Label
Annie (phải) bên các thành viên của Allday Project, nhóm đã tung các ca khúc Famous, Wicked.
Ca sĩ từng làm mẫu cho một số tạp chí thời trang.
Annie yêu thích các ca sĩ Jeon Somi, ban nhạc Blackpink, 2NE1.
Như Anh
Ảnh: W Korea, News1