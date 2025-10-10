Annie - tiểu thư tài phiệt Hàn làm idol

Từ khi ra mắt, Annie gây chú ý vì gia thế hiển hách. Cô là con gái của bà Chung Yoo Kyung, chủ tịch của đế chế bán lẻ và phân phối hàng xa xỉ Shinsegae. Bà ngoại của Annie là doanh nhân Lee Myung Hee - con gái út của người sáng lập tập đoàn Samsung, ông Lee Byung Chul (1910-1987).