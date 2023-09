Anne Hathaway tận hưởng tuổi 40

Diễn viên Anne Hathaway ưu tiên chăm sóc làn da và luyện tập năm ngày một tuần, không bận tâm việc già đi ở tuổi 40.

Trong cuộc phỏng vấn với People ngày 21/9, Anne Hathaway cho biết cô cảm thấy tuyệt vời và ổn hơn nhiều so với lúc 20 tuổi. "Cơ thể tôi mất ba năm để phục hồi hoàn toàn sau khi mang thai. Hãy để cơ thể bạn được là chính nó và tập trung vào hiện tại, chăm sóc tốt bản thân cũng như đừng đặt ra kỳ vọng", diễn viên nói.

Anne không quá chú trọng tới quần áo, coi thời trang như cuộc sống, cốt mang lại cảm giác dễ chịu và vui vẻ. Diễn viên nói cô được ban tặng nhiều thứ khi còn trẻ và không phải lúc nào cũng trân trọng chúng, thấy tồi tệ về bản thân ở vài điều và chưa biết cách tận hưởng những gì mặc trên người. Hiện minh tinh ăn vận những thứ cô thích với lòng biết ơn.

Anne Hathaway được giới truyền thông và khán giả khen trẻ trung ở tuổi 40. Ảnh: Bulgari

Trên Today hôm 19/9, Anne cho biết không bận tâm tới việc già đi bởi điều đó đồng nghĩa với việc đang sống. Khi được mọi người nhận xét ngoại hình gần như không thay đổi sau nhiều năm, cô cảm thấy vui song chọn tập trung vào những điều cốt lõi khác. "Thật buồn khi biết rằng tuổi tác bị coi là rào cản để phát triển, tôi muốn ăn mừng vì món quà đó. Với tôi, già đi là một đặc ân thú vị, hy vọng có cơ hội tìm hiểu thêm về bản thân", Anne nói với Entertainment Tonight.

Song song lối suy nghĩ tích cực, cô ưu tiên chăm sóc làn da vì nó liên quan đến sức khỏe và niềm hạnh phúc. Trải qua thời gian dài, diễn viên nhận ra vẻ đẹp đến từ bên trong. Dịp trở thành đại sứ toàn cầu của Shiseido hồi tháng 8, minh tinh nói trên Vogue rằng càng tập trung điều đó, Anne càng ít trang điểm và hạnh phúc khi phô bày làn da thật. Vì có làn da nhạy cảm, cô phải sắp xếp hợp lý thời gian chăm chút.

Diễn viên đăng ảnh mặt mộc trên trang cá nhân hồi tháng 1. Ảnh: Instagram Anne Hathaway

Trong bài phỏng vấn với tạp chí Shape năm 2019, minh tinh cho biết không tin vào những phương pháp chống lão hóa công nghiệp. Để giữ nét trẻ đẹp, cô chăm chỉ tập thể dục, yoga và dùng các đồ trang điểm có nguồn gốc thiên nhiên và ăn thực phẩm giảm nguy cơ bị viêm (như ngũ cốc, hạt, hoa quả, rau, cá...). Huấn luyện viên dinh dưỡng của Anne chuẩn bị món tráng miệng mỗi ngày để minh tinh tránh được cảm giác thèm ăn.

Theo Insider, Anne nhận ra cô thích tập thể dục khi đóng The Dark Knight Rises năm 2012, từng tham gia khóa huấn luyện diễn viên đóng thế và các lớp học khiêu vũ năm ngày một tuần. Trên Women’s Health năm 2022, Anne cho biết tập luyện một tiếng vào buổi sáng và nghe nhạc trong quá trình, kết hợp giữa tập tạ, chạy marathon, bơi lội và rèn luyện tim mạch. Cô dành ít nhất một ngày trong tuần để nghỉ ngơi và hồi phục.

Anne Hathaway ở Liên hoan phim Berlin 2023 (video: PageSix) Anne Hathaway ở Liên hoan phim Berlin 2023. Video: PageSix

Anne Hathaway 41 tuổi, sinh tại Mỹ, là một trong những nữ diễn viên thành công nhất thế giới với hai giải Oscar và ba giải Quả Cầu Vàng. Tổng doanh thu các phim của cô lên tới 6,4 tỷ USD. Minh tinh là người có cát-xê cao nhất Hollywood năm 2015. Cô hiện sống cùng chồng - doanh nhân Adam Shulman - và hai con tại New York, Mỹ. Sau thời gian nghỉ sinh con thứ hai năm 2019, cô dần trở lại với nhiều dự án phim như WeCrash, She Came to Me...

Thanh Giang