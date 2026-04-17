ANmaison tạo lợi thế nhờ vị trí trung tâm Hải Phòng

Vị trí lõi trung tâm phường Ngô Quyền trở thành yếu tố giúp ANmaison thu hút sự quan tâm trong bối cảnh quỹ đất nội đô Hải Phòng thu hẹp.

Những năm gần đây, Hải Phòng đạt tăng trưởng kinh tế nhanh nhờ hệ thống cảng biển phát triển, sự gia tăng của dòng vốn FDI. Đà phát triển kinh tế thúc đẩy nhu cầu nhà ở chất lượng cao, đặc biệt từ nhóm chuyên gia và người có thu nhập cao.

Theo JLL, thị trường bất động sản Hải Phòng đến năm 2030 khả quan nhờ hạ tầng đồng bộ và sự góp mặt của các chủ đầu tư lớn. Dù nguồn cung nhà liền thổ tăng và tỷ lệ hấp thụ tốt, mặt bằng giá tại đây vẫn thấp hơn nhiều so với Hà Nội hay TP HCM.

ANmaison nằm giữa lõi trung tâm Ngô Quyền. Ảnh: Frasers Property

Thực tế, quỹ đất lõi đô thị tại Hải Phòng ngày càng hạn chế, trong khi nhu cầu sống tại khu vực trung tâm gia tăng. Nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính có xu hướng tìm kiếm sản phẩm vừa đảm bảo riêng tư, vừa thuận tiện kết nối với hệ thống tiện ích đô thị.

Các dự án nằm tại khu vực trung tâm, có pháp lý rõ ràng được đánh giá có lợi thế cạnh tranh. Quận Ngô Quyền cũ, một trong những khu vực lõi của thành phố, đang ghi nhận sự quan tâm nhờ vị trí và tiềm năng hạ tầng.

ANmaison - do Frasers Property và Hạ tầng Gelex phát triển, là một trong số ít dự án phát triển tại khu vực này. Dự án sở hữu vị trí kết nối trực tiếp với các trục giao thông và không gian công cộng, đồng thời nằm gần khu vực công viên ven sông 120 ha.

Theo đơn vị phát triển, yếu tố vị trí trung tâm không chỉ giúp thuận tiện trong sinh hoạt mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì giá trị tài sản. Trong điều kiện quỹ đất không thể mở rộng, các dự án tại lõi đô thị thường có khả năng giữ giá và gia tăng giá trị theo thời gian.

ANmaison theo đuổi phong cách Indochine. Ảnh: Frasers Property

Bên cạnh vị trí, dự án được phát triển với quy mô giới hạn khoảng 280 sản phẩm, góp phần kiểm soát mật độ và định hình cộng đồng cư dân. Thiết kế theo phong cách Indochine cũng là một điểm nhấn, hướng đến nhóm khách hàng đề cao yếu tố thẩm mỹ và không gian sống. Để tái hiện phong cách Indochine, dự án làm việc với những chuyên gia thiết kế, sử dụng hệ thống vật liệu tuyển chọn khắt khe. Mỗi đường nét là một tác phẩm chế tác thủ công, tôn vinh vẻ đẹp di sản và hơi thở đương đại.

Ngoài ra, việc nằm gần không gian xanh và các tiện ích đô thị giúp dự án cân bằng giữa yếu tố kết nối và môi trường sống.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng giá trị sử dụng và tính khan hiếm, các dự án sở hữu vị trí trung tâm được xem là có lợi thế trong việc thu hút người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn.

