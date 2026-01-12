Anmaison Hải Phòng phát triển theo mô hình quản lý quốc tế

Anmaison Hải Phòng có 280 căn biệt thự và nhà phố mang phong cách Đông Dương, được quản lý phát triển quốc tế bởi Frasers Property - Singapore, tích hợp tiện ích đồng bộ.

Trong phân khúc bất động sản nhà ở cao cấp, chất lượng dự án được xác lập từ giai đoạn thiết kế và duy trì xuyên suốt quá trình triển khai. Tại Hải Phòng, Anmaison là khu đô thị nhà ở gồm 280 căn biệt thự và nhà phố phong cách Đông Dương (Indochine), phát triển với định hướng quy hoạch khép kín.

Phối cảnh dự án Anmaison Hải Phòng. Ảnh: Frasers Property

Frasers Property là tập đoàn bất động sản đa quốc gia có trụ sở tại Singapore, tham gia dự án với vai trò quản lý phát triển. Doanh nghiệp sở hữu, vận hành danh mục tài sản tại nhiều thị trường như Đông Nam Á, Australia, châu Âu và Trung Quốc. Tại Việt Nam, đơn vị này từng tham gia phát triển, quản lý một số dự án nhà ở, văn phòng và bất động sản công nghiệp, trong đó có khu nhà ở hạng sang Q2 Thao Dien, tòa nhà văn phòng Melinh Point (TP HCM) cùng hệ thống kho vận công nghiệp quy mô lớn.

Kinh nghiệm triển khai tại nhiều thị trường được Frasers Property áp dụng vào Anmaison thông qua hệ thống tiêu chuẩn quản lý phát triển, nhằm đảm bảo sự nhất quán giữa thiết kế, thi công và chất lượng bàn giao. Cách tiếp cận này tập trung vào quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, quản trị dự án trong suốt vòng đời phát triển.

Trong quá trình phát triển dự án, Frasers Property áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo chuẩn Singapore. Các nguyên tắc về kỷ luật, kiểm soát quy trình và tuân thủ kỹ thuật áp dụng xuyên suốt từ giai đoạn quy hoạch, thiết kế đến thi công và hoàn thiện, nhằm đảm bảo sự đồng nhất giữa hồ sơ phát triển, chất lượng bàn giao thực tế. Mục tiêu thiết lập không gian sống hài hòa, nơi các giá trị quốc tế được hiện thực hóa chỉn chu ngay từ khi dự án bắt đầu thành hình.

Phối cảnh nội khu dự án. Ảnh: Frasers Property

Song song với công tác phát triển, Frasers Property kiến tạo không gian tại Anmaison với dịch vụ quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao. Hoạt động vận hành tập trung vào việc duy trì hạ tầng kỹ thuật, bao gồm quản lý không gian chung và hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày của cư dân. Đội ngũ vận hành trong tương lai được định hướng đào tạo theo các quy trình dịch vụ thống nhất, phù hợp với đặc thù khu nhà ở khép kín và yêu cầu sử dụng lâu dài.

Hệ tiện ích tại Anmaison quy hoạch dựa trên nhu cầu sinh hoạt thực tế của cư dân. Trong quá trình phát triển các dự án nhà ở, đơn vị quản lý phát triển ưu tiên hoàn thiện hệ tiện ích theo tiêu chuẩn thống nhất, bảo đảm khả năng vận hành ngay khi cư dân vào ở. Tại dự án, các không gian tiện ích triển khai song song với hạ tầng nhà ở, nhằm đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt, thư giãn và kết nối cộng đồng trong khu đô thị. Cách tiếp cận này giúp hệ tiện ích đóng vai trò hỗ trợ trực tiếp cho đời sống cư dân, thay vì chỉ mang tính hình thức.

Theo đại diện Frasers Property, việc kiến tạo và nuôi dưỡng cộng đồng luôn là ưu tiên hàng đầu trên mọi loại hình tài sản, đặc biệt là trong phân khúc bất động sản nhà ở. Tại Anmaison, tinh thần này định hình rõ nét ngay từ giai đoạn khởi tạo. Đơn vị nghiên cứu kỹ lưỡng mọi không gian để khơi gợi sự kết nối. Khi chính thức đi vào vận hành sau này, dự án định hướng trở thành nơi hội tụ của một cộng đồng cư dân ưu tú, nơi những giá trị sống tốt đẹp được sẻ chia, lan tỏa, tạo nên chuẩn mực sống bền vững tại tâm điểm thành phố Cảng.

Là đơn vị có danh mục nhiều chứng nhận xanh danh giá trên thế giới, Frasers Property mang đến dự án hệ quy chiếu phát triển bền vững. Việc tối ưu hóa tài nguyên, chú trọng sự giao thoa với thiên nhiên áp dụng trong quy hoạch hạ tầng và kiến trúc. Định hướng này giúp cư dân tương lai tận hưởng sự thư thái, mang lại sự an tâm về giá trị sống xanh, chuẩn bị cho di sản sống chất lượng cho các thế hệ mai sau.

