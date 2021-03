Anlac Green Symphony ghi điểm khi 'cung giảm, cầu tăng'

Đại diện Anlac Group cho biết, thị trường bất động sản quý I/2021 ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về lực cầu. Luồng gia tăng thứ nhất đến từ những nhà đầu tư chuyên nghiệp đang rút dần dòng tiền từ các kênh đầu tư khác đổ về bất động sản.

"Diễn biến lên xuống của các kênh đầu tư khiến nhiều người xoay chuyển dòng tiền liên tục. Đây chỉ là cuộc chơi ngắn hạn của những người có khẩu vị rủi ro cao. Trong năm 2021, khi các kênh đầu tư chưa có dấu hiệu phục hồi, các nhà đầu tư sẽ hướng tới giải pháp an toàn, sinh lời bền vững trong dài hạn là bất động sản", đại diện Anlac Group nói.

Bên cạnh đó, luồng gia tăng thứ hai đến từ những nhà đầu tư mới có tài sản tích lũy từ kinh doanh hoặc hưu trí. Trong bối cảnh nhiều mảng kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19 như nhà hàng, giáo dục, làm đẹp, giải trí... bất động sản vẫn được xem là kênh trú ẩn an toàn.

Đại diện Anlac Group cho biết thêm, trái ngược với tín hiệu tích cực về cầu, nguồn cung tiếp tục được dự đoán là khan hiếm do nút thắt pháp lý chưa được tháo gỡ. Sự chênh lệch cung cầu này không có nghĩa rằng sẽ đảm bảo cho tỷ lệ bán hàng của các dự án.

Theo các chuyên gia, dù nhà đầu tư đông đảo nhưng họ rất kỹ lưỡng khi quyết định bởi có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư đa kênh, đa lĩnh vực. Do đó, họ nhìn nhận bất động sản là phương án đầu tư dài hạn, soi xét kỹ yếu tố phát triển bền vững trong tương lai của dự án, trong đó pháp lý minh bạch là một "tấm vé bảo hiểm" để nhà đầu tư an tâm trong bối cảnh nhiều dự án bị chậm triển khai do rà soát lại điều kiện pháp lý. Bên cạnh đó, tiềm năng phát triển và quy hoạch khu vực, uy tín và chiến lược phát triển dự án của chủ đầu tư cũng được xem xét.

Nhận thấy nhu cầu của thị trường Anlac Group cũng ra mắt khu đô thị bán khép kín Anlac Green Symphony tại phía Tây Hà Nội. Theo chủ đầu tư, dự án thu hút đông đảo khách hàng khi tỷ lệ đặt mua đạt tới 95% lượng căn biệt thự, liền kề và shophouse trong ngày mở bán đầu tiên của đợt mở bán giai đoạn một.

Khách hàng quan tâm đến dự án khu đô thị Anlac Green Symphony.

"Kết quả này có được từ quá trình liên tục cập nhập diễn biến của thị trường bất động sản, đồng thời kiên định vào tầm nhìn phát triển dự án. Dù trong năm 2020, các kênh đầu tư có triển vọng lên cao nhưng Anlac Group vẫn đặt niềm tin nhà đầu tư sớm đổ dòng tiền vào bất động sản. Những sản phẩm chất lượng, phát triển có tầm nhìn tại các địa điểm mang tính chiến lược vẫn hút khách", đại diện chủ đầu tư nhận định.

Bên cạnh đó, Anlac Group cũng tập trung hoàn thiện pháp lý dự án Anlac Green Symphony. Cụ thể, dự án được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt quy hoạch từ năm 2008. Sau thời gian rà soát và điều chỉnh theo quy hoạch chung của thành phố sau sát nhập, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch và trao chứng nhận đầu tư cho dự án.

"Pháp lý minh bạch là yếu tố tiên quyết để nhà đầu tư quyết định xuống tiền. Do đó, Anlac Group chủ động cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư rõ ràng từ quy trình đến thời gian phê duyệt, rà soát, cấp phép dự án...", chủ đầu tư nhấn mạnh.

Khu đô thị bán khép kín Anlac Green Symphony được quy hoạch độc đáo tại vị trí kết nối chiến lược.

Dự án Anlac Green Symphony còn thuyết phục các nhà đầu tư nhờ khả năng sinh lời khi tọa lạc tại vị trí mang tính chiến lược. Dự án kết nối trực tiếp 2 luồng đô thị đang phát triển là Mỹ Đình và Hoài Đức thông qua mạng lưới các tuyến đường giao thông trọng điểm được sắp xếp bao quanh khu đô thị như đường Trịnh Văn Bô, đường Trần Hữu Dực, đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3.5 và đường 70 hay trạm ga metro số 7 kề sát dự án. Để nâng tầm quy hoạch của khu đô thị, chủ đầu tư thiết kế Đại lộ Ánh Trắng với 6 làn xe hơi xuyên tâm dự án, dẫn thẳng ra đường Trịnh Văn Bô, tạo nên kết cấu "bán khép kín" độc đáo.

Anlac Green Symphony là khu đô thị bán khép kín 5 sao, gồm các sản phẩm: biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, liền kề, chung cư, shophouse... Chủ đầu tư Anlac Group dành nhiều tâm huyết cho dự án mang tính biểu tượng 20 năm phát triển nhằm biến nơi đây thành khu đô thị đáng sống phía Tây Hà Nội.

"Dù thị trường biến chuyển ra sao, phần thắng vẫn sẽ nghiêng về những chủ đầu tư chinh phục khách hàng nhờ chất lượng và triển vọng của sản phẩm thay vì lướt theo những đợt sóng ngắn hạn. Thành công của dự án góp phần tạo đòn bẩy cho thị trường bất động sản trong năm 2021", chủ đầu tư nhận định.

Tâm Anh