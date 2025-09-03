Anime '5 centimet trên giây' có bản người đóng

"5 centimet trên giây" - về chuyện tình yêu dang dở vượt thời gian - có ca sĩ Nhật Hokuto Matsumura và minh tinh Mitsuki Takahata đóng chính.

Theo Eiga, tác phẩm sẽ ra mắt toàn cầu trong hạng mục Điện ảnh mở (Open Cinema) của Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30, vào ngày 18/9. Nguyên tác là anime nổi tiếng của đạo diễn Makoto Shinkai, phát hành năm 2007. Nội dung kể về mối tình dang dở giữa Takaki Tono và Akari Shinohara, bối cảnh trải dài từ những năm 1990 cho đến thời hiện đại, nhưng giữa họ luôn có khoảng cách và thường chỉ liên lạc với nhau qua thư hay điện thoại.

Trailer anime '5 centimet trên giây' (2007) Trailer anime "5 centiment trên giây" (5 Centimeters per Second, 2007). Video: CoMix Wave Inc.

Phim gồm ba phần: Hoa anh đào rơi, Cosmonaut và 5 centimet trên giây, đào sâu nỗi cô đơn, tiếc nuối cùng khát vọng được kết nối. Tên tác phẩm gợi hình ảnh hoa anh đào rơi với tốc độ 5 cm mỗi giây, như phép ẩn dụ cho tình yêu và tuổi trẻ trôi đi nhanh chóng.

Hôm 27/8, trong buổi họp báo đóng máy dự án, đạo diễn Yoshiyuki Okuyama cho biết áp lực khi chuyển thể tác phẩm gốc nổi tiếng toàn cầu. Đồng thời, mục tiêu của ông là tạo điều kiện để diễn viên có thể khám phá nhân vật một cách chân thật. "Bộ phim phản ánh sự hồn nhiên của tuổi thơ, vẻ đẹp của tuổi trẻ và những ngỡ ngàng khi bước vào trưởng thành. Tôi vừa hồi hộp vừa háo hức, tự hỏi khán giả sẽ đón nhận tác phẩm này như thế nào", ông nói.

Tạo hình của Hokuto Matsumura (trên) và diễn viên Mitsuki Takahata trong phim "5 centimet trên giây", dự kiến phát hành ở Nhật ngày 10/10, sau đó có kế hoạch ra mắt ở Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia. Ảnh: CoMix Wave Inc.

Ca sĩ Hokuto Matsumura (vào vai Takaki Tono) nói ban đầu do dự khi tham gia bộ phim, nhưng sự tin tưởng của đạo diễn Okuyama đã giúp nghệ sĩ hoàn thành tốt vai diễn. Anh là người hâm mộ bản anime, từng xem lại nhiều lần. Trong quá trình đọc kịch bản, anh thấy đồng cảm với nhân vật khi có mối tình đầu khó quên.

Anime 5 centimet trên giây từng giành nhiều giải thưởng, trong đó có Hoạt hình xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương năm 2007, tạo tiếng vang tại nhiều nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam. Sau thành công của bản hoạt hình, tác giả Makoto Shinkai thực hiện cuốn tiểu thuyết cùng tên, chuyển ngữ sang nhiều thứ tiếng, được khán giả đón nhận. Bản chuyển thể truyện tranh do Seike Yukiko minh họa được đăng trên tạp chí Afternoon từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2011.

Hokuto Matsumura, 30 tuổi, là thành viên của SixTones - một trong những nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Nhật Bản hiện nay. Ngoài âm nhạc, anh phát triển sự nghiệp diễn xuất, góp mặt trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Liar x Liar (2021), All the Long Nights (2024). Năm 2023, anh nhận giải Gương mặt mới xuất sắc của Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 46 nhờ vai diễn trong xxxHolic.

Mitsuki Takahata, 34 tuổi, là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Daddy Sister (2016), Our Dearest Sakura (2019), được đánh giá cao nhờ lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc. Bên cạnh diễn xuất, Mitsuki theo đuổi ca hát, phát hành nhiều single và album. Tháng 11/2024, cô thông báo kết hôn với tài tử Okada Masaki. Hồi tháng 7, diễn viên tiết lộ đang mang thai con đầu lòng.

Quế Chi (theo Eiga)