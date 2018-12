Những hình phạt 'bá đạo' nhất thế giới

1.001 tuyệt chiêu bảo vệ tài sản khiến trộm cắp phải 'chào thua' / 1.001 cách chống trộm phụ tùng ô tô 'bá đạo' nhất Việt Nam

Thái Lan: Yêu cầu người gây gổ chụp hình với tạo dáng trái tim cùng nhau

Quy định mới của Thái Lan, nếu người dân gây gổ với nhau, sau khi được dẫn đến đồn cảnh sát để hoà giải sẽ phải chụp một bức ảnh hình trái tim để lưu vào hồ sơ.

Trung Quốc: Phạt sinh viên đi học muộn chép 1000 biểu tượng cảm xúc

Một giảng viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ điện tử ở Thành Đô (Trung Quốc) phạt những sinh viên đi học muộn bằng cách viết ra giấy 1000 biểu tượng cảm xúc, và đặc biệt là không được giống nhau.

Đà Nẵng: Phạt sinh viên đi ngược chiều chép phạt 30 lần

Thay vì phải nộp phạt 300.000 đồng mỗi xe vì đi ngược chiều, cảnh sát giao thông Đà Nẵng yêu cầu nhóm sinh viên chép 30 lần: 'Tôi hứa không đi ngược chiều nữa'.

Trung Quốc: Sinh viên bị phạt ăn 50kg hạt hướng dương vì ăn vặt trong lớp

Phát hiện học sinh ăn vặt trong lớp, một thầy giáo ở Hồ Nam (Trung Quốc) đã tự bỏ tiền túi ra để mua 50kg hạt hướng dương để phạt 20 học sinh ngồi ăn ngay tại hành lang.

Mỹ: Nam sinh đánh nhau bị phạt nắm tay giữa sân trường

Hai nam sinh của trường trung học Westwood (Mỹ) đã phải nắm tay nhau và ngồi suốt 1 giờ liền ở ngay giữa khuôn viên trường vì gây gổ trong giờ thể dục.

Thái Lan: Phạt cảnh sát phạm lỗi bằng mèo Hello Kitty

Các chỉ huy cảnh sát tại Bangkok ban hành quy định bất kỳ nhân viên an ninh nào phạm các lỗi không nghiêm trọng đều phải đeo một băng tay bắt mắt, có in hình chú mèo Hello Kitty tại nơi làm việc.

Thần Kỳ tổng hợp