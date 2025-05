Anh yêu thiên nhiên, yêu những gì mình làm ra

Biết đâu, ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng trồng cái cây, đi dạo giữa thiên nhiên, hay ngồi bên nhau ăn bữa cơm do chính tay mình nấu.

Có bao giờ bạn dừng lại, hít thật sâu giữa một ngày vội vã, để nhận ra... hình như mình đang quên mất cách yêu thương những điều giản dị? Với tôi, tình yêu bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Tôi yêu cây cối. Yêu cách mà một mầm xanh nhú lên, âm thầm vươn mình giữa nắng gió. Mỗi chiếc lá, mỗi cành cây đều là một phép màu. Chúng không nói, nhưng chúng sống, sống rất tử tế, cho đi bóng mát, lọc không khí, làm dịu lòng người. Tôi yêu thiên nhiên, không chỉ vì vẻ đẹp mà còn bởi cảm giác được chữa lành. Có những ngày lòng mình lặng lẽ, chỉ cần đi dạo giữa hàng cây, nhìn một bầu trời xanh, hay nghe tiếng mưa rơi tí tách, là thấy tâm hồn mình như được vuốt ve. Thiên nhiên luôn ở đó, bao dung, nhẹ nhàng mà không cần nói gì.



Tôi cũng yêu những bữa cơm do chính tay mình nấu. Không cần sang trọng, chỉ cần sạch sẽ, có rau xanh, có canh nóng, có cơm trắng dẻo thơm. Đó là cách tôi chăm sóc chính mình, nếu có thể, là cách tôi muốn chăm sóc một ai đó. Vì tôi tin rằng, qua từng món ăn, người ta có thể cảm nhận được tình yêu, sự chân thành và cả một chút dịu dàng mà lời nói đôi khi không thể diễn tả.



Tôi không mong gì quá to tát, chỉ hy vọng, có ai đó, một người nào đó ngoài kia sẽ yêu những điều này như tôi: yêu màu xanh của lá, yêu mùi đất sau mưa, yêu những buổi chiều lặng lẽ bên cửa sổ... yêu luôn cả những bữa cơm giản dị, vì đó là những điều tôi trân quý nhất. Nếu bạn đang nghe tôi nói điều này, cảm thấy đồng cảm, có lẽ chúng ta giống nhau ở đâu đó. Biết đâu, một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau trồng một cái cây, đi dạo giữa thiên nhiên, hay ngồi bên nhau ăn một bữa cơm do chính tay mình nấu. Vì yêu thương, đôi khi chỉ cần giản dị như thế.

