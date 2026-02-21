Anh xem xét loại em trai Vua Charles khỏi danh sách kế vị

Chính phủ Anh đang cân nhắc loại Andrew Mountbatten-Windsor, em trai Vua Charles III, khỏi danh sách kế vị ngai vàng vì mối quan hệ với Epstein.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard ngày 20/2 nói với BBC rằng động thái loại cựu hoàng tử Andrew Mountbatten-Windsor khỏi danh sách kế vị ngai vàng là điều "đúng đắn cần làm", bất kể kết quả cuộc điều tra về mối quan hệ giữa ông này và tỷ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein ra sao.

Theo Bộ trưởng Pollard, chính phủ Anh hoàn toàn hợp tác với Điện Buckingham về kế hoạch ngăn chặn cựu hoàng tử "có khả năng tiến sát ngai vàng". Chính phủ Anh được cho là đang xem xét đệ trình dự luật để chính thức gạt ông Andrew khỏi danh sách kế vị.

Ông Andrew đang bị cảnh sát Anh điều tra với cáo buộc có hành vi sai trái khi đảm nhận chức vụ công. Những thông tin mới công bố trong hồ sơ về Epstein cho thấy ông Andrew dường như đã gửi cho tỷ phú ấu dâm những tài liệu mật của chính phủ trong thời gian làm đặc phái viên thương mại Anh.

Cảnh sát đứng bên ngoài trang trại Wood Farm ở Norfolk, nơi cựu hoàng tử Andrew bị bắt, hôm 19/2. Ảnh: AFP

Ông Andrew vẫn đứng thứ tám trong danh sách kế vị ngai vàng Anh, mặc dù đã bị tước bỏ tất cả tước hiệu.

Việc loại ông Andrew khỏi danh sách kế vị cần một đạo luật được quốc hội Anh thông qua. Động thái này cũng có thể cần sự chấp thuận từ các nước thành viên trong Khối Thịnh vượng chung, bởi Vua Anh đóng vai trò là nguyên thủ quốc gia của các quốc gia trong khối.

Andrew, 66 tuổi, là con trai thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth II, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng và mang quân hàm chuẩn đô đốc trong hải quân Anh. Năm 2019, ông bị yêu cầu dừng thực hiện nhiệm vụ hoàng gia, khi vấp phải phản ứng dữ dội do tình bạn với Epstein.

Ông Andrew ngồi ở ghế sau ôtô khi rời đồn cảnh sát hôm 19/2. Ảnh: BBC

Virginia Giuffre, một nạn nhân của Epstein, năm 2015 nói rằng cô bị ép phải quan hệ tình dục với Andrew vào năm 2001, khi mới 17 tuổi. Andrew phủ nhận cáo buộc và nói chưa bao giờ gặp Giuffre. Andrew bị tước quân hàm và danh xưng hoàng gia năm 2022, trước khi dàn xếp vụ kiện với Giuffre cùng năm.

Ông tuyên bố từ bỏ các tước hiệu của hoàng gia Anh hồi tháng 10/2025, luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến Epstein và bày tỏ hối tiếc về tình bạn giữa hai bên. Tuy nhiên, Andrew không trả lời các yêu cầu bình luận kể từ khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố hơn 3 triệu trang tài liệu trong hồ sơ Epstein hồi cuối tháng 1.

Cảnh sát Anh sáng 19/2 bắt ông Andrew nhằm mở đường cho giới chức khám xét các địa điểm ở Berkshire và Norfolk. Ông được tại ngoại và rời đồn cảnh sát ở Norfolk vào khoảng 19h cùng ngày để trở về nhà riêng ở Wood Farm, Sandringham.

Ngọc Ánh (Theo BBC, NBC, Yahoo News)