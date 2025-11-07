Anh xây trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới

Trang trại điện gió ngoài khơi Dogger Bank có tổng công suất 3,6 GW sẽ cung cấp điện sạch đủ đáp ứng nhu cầu điện của 6 triệu hộ gia đình một năm.

Trang trại điện gió Dogger Bank sẽ đáp ứng 5% nhu cầu điện của nước Anh. Ảnh: SOE

Theo Interesting Engineering, trang trại điện gió Dogger Bank đang trong quá trình xây dựng nằm cách vùng ven biển Yorkshire 130 km. Đây sẽ là trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới sau khi đi vào hoạt động đầy đủ năm 2026 hoặc 2027, tạo thành nền tảng cho tương lai năng lượng sạch của Anh. Dự án sẽ đóng góp 7,9 tỷ USD cho nền kinh tế và hỗ trợ hàng nghìn việc làm trên khắp cả nước.

Dogger Bank là dự án liên doanh giữa các công ty SSE (40%), Equinor (40%) và Vårgrønn (20%). SSE phụ trách phát triển và xây dựng trang trại điện gió Dogger Bank trong khi Equinor sẽ vận hành cơ sở sau khi hoàn thành cho tới hết thời gian hoạt động dự kiến là 35 năm.

Trang trại điện gió bao gồm 3 giai đoạn chính là Dogger Bank A (95 turbine), Dogger Bank B (95 turbine) và Dogger Bank C (87 turbine), mỗi giai đoạn có công suất lắp đặt 1,2 GW. Với tổng công suất 3,6 GW, dự án có thể cung cấp điện cho 6 triệu hộ gia đình hàng năm, chiếm khoảng 5% tổng nhu cầu điện của Anh. Điện sản xuất ngoài khơi sẽ được truyền qua cáp ngầm dưới biển trước khi đi vào lưới điện quốc gia.

Turbine đầu tiên ở Dogger Bank A bắt đầu sản xuất điện vào tháng 10/2023. Khu vực này sử dụng hệ thống truyền tải điện một chiều cao áp (HVDC) để cung cấp điện cho lưới điện Anh, đánh dấu lần đầu tiên một trang trại điện gió sử dụng công nghệ này trong nước. Dogger Bank sử dụng turbine Haliade-X 13 MW của GE Vernova, một trong những turbine gió lớn và mạnh nhất thế giới. Mỗi vòng quay của cánh quạt dài 107 m sản xuất đủ điện để một gia đình trung bình ở Anh sử dụng trong hai ngày.

Bộ trưởng Năng lượng Anh Michael Shanks gọi Dogger Bank là biểu tượng cho quá trình chuyển đổi sang nguồn năng lượng sạch sản xuất trong nước. Theo ông, điện gió rẻ, sạch và an toàn hơn khí gas, giúp giảm giá điện. Báo cáo của công ty cố vấn BVG Associates ước tính dự án tạo ra 3.600 việc làm toàn thời gian vào đợt cao điểm xây dựng trong năm 2025.

An Khang (Theo Interesting Engineering, SSE, Dogger Bank)