Anh vui vẻ, sống hướng thiện, theo đạo Phật

Quan điểm của anh về tình yêu là chân thành, thấu hiểu, tin tưởng và tôn trọng nhau, đặc biệt là trách nhiệm.

Chỉ cần thiện lương, trời xanh ắt sẽ an bài. Anh tin nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp được nhau. Anh xin giới thiệu sơ lược về mình: anh sinh năm 1991, cao 1m7, nặng 72 kg, hiện làm nhân viên văn phòng tại TP HCM, chưa từng kết hôn. Là một chàng trai vui vẻ, sống hướng thiện, theo đạo Phật nên tin vào nhân duyên. Quan điểm của anh về tình yêu là chân thành, thấu hiểu, tin tưởng và tôn trọng nhau, đặc biệt là trách nhiệm.

Anh suy nghĩ cuộc sống này vốn dĩ đã rất khó khăn, nếu có cơ hội chúng ta hãy cùng nhau vượt qua khó khăn, đừng tạo thêm khó khăn cho nhau. Anh nghĩ trong một mối quan hệ nào cũng vậy, tử tế vẫn là quan trọng nhất. Nên tìm người đồng hành cũng như thế. Một người có thể cùng nhau chia sẻ vui, buồn, hiếu thảo với cha mẹ 2 bên, cùng giúp nhau hoàn thiện hơn. Anh không hút thuốc, thỉnh thoảng có uống bia rượu. Em hãy gửi thư để mình có thể trao đổi thêm nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ