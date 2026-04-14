Ánh Viên vô địch giải bơi biển quốc tế

MaldivesCựu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vô địch nội dung 10km giải bơi biển Oceanman Maldives 2026.

Tại Oceanman Maldives tổ chức trong hai ngày 10 - 11/4, Ánh Viên tham dự các nội dung 10km, 2km và tiếp sức đồng đội.

Ở nội dung 10 km, cô gây ấn tượng mạnh khi về nhất cùng thời gian với VĐV nam sau 2 giờ 30 phút 22 giây.

"Đây là lần đầu Viên bơi 10km trên biển, một trải nghiệm không thể nào quên", cô viết trên trang cá nhân. "Biển Maldives vẫn xanh và tuyệt đẹp, nhưng hành trình 10km hôm nay là một thử thách không hề dễ dàng. Viên đã chiến đấu hết mình và chạm đến đích với tất cả những gì mình có".

Ánh Viên trên bục nhân giải nhất nội dung 10km giải bơi biển Oceanman Maldives 2026. Ảnh: FBNV

Bên cạnh chức vô địch 10km, Ánh Viên còn giành HC vàng cự ly 2km, top 1 nhóm tuổi 30-39 nữ và top 1 đồng đội nữ. "Một giải đấu thật đặc biệt với Viên khi được bơi giữa khung cảnh tuyệt đẹp của Maldives", cô viết thêm.

Oceanman là chuỗi các cuộc thi bơi quốc tế được tổ chức ở nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm châu Âu, Mỹ Latinh và châu Á - Thái Bình Dương. Oceanman Maldives 2026 có 532 VĐV, đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Ánh Viên vô địch bơi biển quốc tế Ánh Viên chia sẻ khoảnh khắc về đích cùng VĐV nam ở nội dung bơi biển 10km giải bơi biển Oceanman Maldives 2026. Video: FBNV

Ánh Viên 30 tuổi, là kình ngư huyền thoại, là VĐV bơi thành công nhất lịch sử Việt Nam, đã giành 25 HC vàng SEA Games, một HC bạc và một HC đồng châu Á, hai HC đồng Asiad, cùng HC vàng Olympic trẻ, HC vàng Đại hội Thể thao Quân sự thế giới, hay HC bạc World Cup... Cô cũng thống trị các đường đua xanh ở Việt Nam, với hàng chục HC vàng và các kỷ lục quốc gia.

Sau khi trở về từ Olympic Tokyo 2020, cô quyết định giã từ đội tuyển. Sau đó, Viên dạy bơi cho các em nhỏ, đồng thời tham gia các giải bơi tiếp sức và chạy bộ. Cô từng tham dự giải hai môn phối hợp DNSE Aquaman Vietnam 2024,. Mới đây, Ánh Viên còn thi chạy 5km ở VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026.

Đức Đồng