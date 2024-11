Ánh Viên: 'Tôi tìm cảm hứng mới ở môn bơi - chạy'

Kình ngư Ánh Viên nói không bị áp lực thành tích và tìm thấy niềm vui mới ở những giải thể thao phong trào như DNSE Aquaman Vietnam.

VĐV từng giành 25 huy chương vàng SEA Games lần đầu sẽ thi đấu hai môn phối hợp với cự ly bơi 500m, chạy 5km tại DNSE Aquaman Vietnam, ngày 1/12. Trước giải một tháng, Ánh Viên đã đến Hồ Tràm, địa điểm tổ chức để bơi thử. Kình ngư số một của Việt Nam một thời chia sẻ xoay quanh sự chuẩn bị cũng như kỳ vọng của bản thân tại giải này.

- Vì sao Ánh Viên lại quyết định thử sức với hai môn phối hợp (aquathlon)?

- Tôi nghĩ tinh thần đam mê chinh phục luôn là thứ chảy trong người mỗi VĐV. Tôi từng có 10 năm chinh chiến khắp các đấu trường khu vực, thế giới. Hiện tôi dừng thi đấu đỉnh cao nhưng tôi luôn muốn những điều mới mẻ, những thử thách tiếp theo làm phong phú trải nghiệm sống của mình.

DNSE Aquaman Vietnam là giải đấu đặc biệt, đã tổ chức đến lần thứ ba và có uy tín trên bản đồ thể thao trong nước. Giải có hai thử thách mới mẻ là bơi biển và chạy bộ, vốn không phải là thế mạnh của tôi. Trước đây, tôi chỉ thi đấu trong hồ tiêu chuẩn Olympic và cũng rất yếu phần chạy. Cứ đến bài tập chạy là muốn trốn vì cảm thấy mệt. Giải cho tôi cơ hội đối diện với những điểm yếu của chính mình, từ đó làm động lực phát triển bản thân.

Ánh Viên thời còn thi đấu đỉnh cao. Ảnh: Đức Đồng

- Bơi biển và bơi trong bể tiêu chuẩn khác biệt thế nào?

- Hồ bơi an toàn và tĩnh lặng hơn. VĐV không gặp trở ngại gì khi thi đấu. Biển thách thức hơn nhiều vì có sóng và môi trường quá rộng lớn. Tôi đã đến Hồ Tràm để bơi thử, khảo sát điều kiện thi đấu. Không may hôm đó trời mưa nên sóng khá to nên đánh giá cũng chưa chính xác lắm.

Tôi thấy có hai vấn đề. Đầu tiên là kỹ năng nhìn đường. Bơi hồ theo line có sẵn còn biển VĐV phải tự định hướng. Định hướng không tốt có thể dẫn đến quãng đường bơi dài hơn so với các VĐV khác, làm mất sức, ảnh hưởng kết quả sau cùng. Thứ hai là nỗi sợ không gian quá mênh mông. Như tôi khi bơi hay có suy nghĩ có cá mập hay những thứ đáng sợ khác. Quan trọng là phải ổn định tâm lý, vượt qua nỗi sợ bản thân.

- Chị chuẩn bị như thế nào cho DNSE Aquaman Vietnam?

- Tôi luyện kỹ năng nhìn đường. Khi bơi sải trong hồ, lúc ngoi đầu lên khỏi mặt nước để lấy hơi, tôi sẽ cố gắng rướn cao hơn một xíu để nhìn đường rồi mới nghiêng thở. Điều này là cần thiết vì biển có sóng. Nếu chỉ ngoi lên như trong hồ thì có thể sẽ bị sóng đánh vào mặt, chắn tầm nhìn. Thật ra đây là kinh nghiệm cá nhân thôi vì tôi chỉ mới bơi biển cho vui chứ chưa từng thi đấu.

Với phần chạy, tôi đang nỗ lực tập đều đặn. Trước đây tôi thường né tránh tập chạy nhưng DNSE Aquaman cho tôi động lực để duy trì. Hơi khoe một tí là Ánh Viên hiện tại đã tự tin chạy được 5km mỗi ngày. Sau phần chạy, tôi nhảy xuống hồ để bơi luôn. Cơ thể thích nghi khá tốt và gần như đã không còn sợ nữa.

- Mục tiêu của chị tại giải là gì?

- Lần đầu thi đấu nên tôi không đặt mục tiêu gì nhiều. Cự ly được chọn khá ngắn, vừa sức. Tôi mong vượt qua chính mình, hoàn thành thử thách đã là niềm vui. Ngoài ra, tôi mong được gặp nhiều VĐV giỏi, cộng đồng người chơi thể thao cả nước để kết nối, chia sẻ tình yêu dành cho bơi lội. Còn một tháng mới đến giải nhưng tôi thấy rạo rực, rất muốn được đến Hồ Tràm thi đấu.

Biết đâu sau khi hoàn thành DNSE Aquaman, Ánh Viên sẽ chuyên tâm tập luyện hơn và tái xuất ở mùa sau với cự ly nhiều thử thách hơn.

- Kế hoạch trong tương lai của chị ra sao khi không còn thi đấu thể thao đỉnh cao?

- Không thi đấu đỉnh cao nhưng Ánh Viên vẫn luôn mong muốn đồng hành cùng sự phát triển thể thao nước nhà. Như với DNSE Aquaman, tôi muốn cổ vũ tinh thần dám ước mơ, dám chinh phục, sẵn sàng đối diện với những thử thách trong thể thao và cuộc sống.

Ánh viên dành nhiều thời gian dạy các em nhỏ học hơi. Ảnh: NVCC

Mọi VĐV tham gia giải nên đặt mục tiêu vượt qua chính mình và nỗ lực hết mình khi thi đấu. Có vậy, chúng ta mới biết bản thân mạnh điểm gì, yếu điểm nào, từ đó khắc phục và phát triển đến những cột mốc xa hơn.

Hiện tại, tôi vẫn hạnh phúc với công việc dạy bơi, xem đây là điều có ích cho cộng đồng. Xa hơn, tôi nhiều lần chia sẻ về việc muốn có một trung tâm bơi lội dành cho trẻ em. Nơi này sẽ đào tạo kỹ năng, bồi dưỡng những nhân tài cho đường đua xanh. Thực tâm tôi rất muốn huấn luyện ra một học trò xuất sắc, đủ sức đại diện cho Việt Nam chinh phục những đấu trường đỉnh cao.

Tôi thấy bơi là kỹ năng cần thiết cho mọi trẻ em. Không chỉ trong hồ, nếu có thể đảm bảo các yếu tố về an toàn, cứu hộ, tôi còn muốn dạy thêm bơi biển để các em quen với những điều kiện môi trường thực tế. Học trò tương lai cũng sẽ là những VĐV giỏi tham dự những giải như DNSE Aquaman Vietnam.

Hoài Phương