Ánh Viên giành thêm hai HC vàng

Thừa Thiên - HuếKình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tranh tài bốn nội dung, giành hai HC vàng và hai HC bạc trong ngày thi đấu 3/3 tại giải bơi VĐQG bể 25m.

Ánh Viên được mệnh danh là "Cô gái vàng của bơi lội Việt Nam".

Ở nội dung 50m bởi ngửa, Ánh Viên về nhất với thời gian 28 giây 79, nhanh hơn người về nhì Lê Quỳnh Như 0,33 giây. Nhưng đây vẫn chưa phải thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Ánh Viên. Cô từng chỉ mất 28 giây để hoàn thành cự ly này.

Trên đường bơi 100m bơi ếch, Anh Viên cán đích sau 1 phút 11 giây 76, nhanh hơn khi cô giành HC vàng tại giải VĐQG bể 25m năm trước 0,09 giây. Tuy nhiên, thành tích này chỉ giúp kình ngư đoàn Quân đội có được tấm HC bạc. Bại tướng của Ánh Viên năm ngoái - Võ Thị Mỹ Tiên xuất sắc chạm đích sau 1 phút 11 giây 07.

Ánh Viên và Mỹ Tiên tiếp tục cạnh tranh quyết liệt HC vàng ở cự ly 400m tự do. Lần này, Ánh Viên thắng với thời gian 4 phút 18 giây 60, bỏ xa đối thủ 1,60 giây. Ở nội dung này Ánh Viên cũng đang giữ kỷ lục quốc gia - 4 phút 13 giây 81, lập ở giải năm 2021.

Ngoài ba nội dung cá nhân, Ánh Viên còn tham gia tranh tài ở 4x200m bơi tiếp sức tự do. Cô bơi ở lượt đầu tiên, cùng các đồng đội hoàn thành phần thi sau 8 phút 44 giây 69. Các VĐV của Quân đội chỉ có được vị trí thứ hai, do Mỹ Tiên cùng các đồng đội ở Long An chỉ mất 8 phút 34 giây 82 để hoàn thành nội dung thi.

Với hai HC vàng và hai HC bạc giành được trong ngày 3/3, cùng bốn HC vàng ở ngày thi đấu trước đó, Anh Viên giúp đoàn Quân đội tiếp tục dẫn đầu, với 13 HC vàng, 5 HC bạc và 2 HC đồng. An Giang đứng thứ hai, khi kém tới 7 HC vàng. Long An của Mỹ Tiên đứng thứ ba với hai HC vàng đoạt trong ngày 3/3.

Giải bơi VĐQG bể 25m diễn ra từ ngày 1 đến 6/3. Đây là giải đầu tiên Ánh Viên thi đấu, kể từ khi rút khỏi đội tuyển quốc gia để tập trung thi đấu trong màu áo Quân đội.

Nghĩa Phú