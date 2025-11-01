Ảnh vệ tinh những vệt máu trong vụ thảm sát ở Sudan

Vụ thảm sát do nhóm RSF gây ra ở Sudan có quy mô lớn đến mức các vệt máu và loạt thi thể hiển thị rõ ràng trên ảnh vệ tinh.

ABC News ngày 31/10 dẫn hình ảnh vệ tinh được Trung tâm Nghiên cứu Nhân đạo (HRL) thuộc Trường Y tế Công cộng Yale xác minh cho thấy những cụm thi thể bị chất đống nhiều đến mức máu nhuộm đỏ vùng đất xung quanh tại thành phố El Fasher, Darfur, Sudan.

Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), tổ chức bán quân sự đối đầu với quân đội chính phủ Sudan, ngày 28/10 bao vây, kiểm soát El Fasher và bị cáo buộc tiến hành thảm sát sau khi chiếm được thành phố. Theo WHO, phiến quân đã bắn chết hơn 460 người, bắt cóc y bác sĩ tại Saudi, bệnh viện duy nhất trong thành phố.

Hàng loạt cụm thi thể rải rác tại El-Fasher, Sudan, nhìn từ ảnh vệ tinh. Ảnh: HRL

Theo nghiên cứu của HRL, ảnh vệ tinh cho thấy nhiều thi thể bị chất đống trong khuôn viên bệnh viện, khắp các khu dân cư, ngoại ô, những khu vực gần căn cứ của quân đội.

"Vụ thảm sát diễn ra trong chưa đầy 72 tiếng kể từ khi RSF kiểm soát thành phố", Nathaniel Raymond, nhà điều tra tội ác chiến tranh tại HRL, nói.

Cùng với nhóm nghiên cứu, ông Raymond phát hiện "vô số hình thể dài khoảng 1,3-2 m xuất hiện dày đặc", luôn có xe quân sự của RSF hiện diện gần đó. HRL sau đó kết luận đây là thi thể người dựa vào kích thước, hình dạng và các video từ mặt đất.

Ảnh vệ tinh cho thấy những đám đất chuyển màu vì máu sau vụ thảm sát ở El-Fashe. Ảnh: HRL

"Tại Daraja Oula, nơi thường dân trú tránh, chúng tôi nhận thấy các phương tiện quân sự di chuyển theo phương thức trùng khớp với kiểu thảm sát từ nhà này sang nhà khác", ông Raymond nói.

HRL cũng kết luận những vùng đổi màu xung quanh các thi thể là máu. HRL đã cập nhật báo cáo ban đầu, cho thấy kích thước các cụm thi thể đang tăng lên. Có ít nhất 4 cụm thi thể được phát hiện tại bệnh viện Saudi, nơi phiến quân tràn vào bắn giết bệnh nhân và bắt cóc bác sĩ.

RSF bị cáo buộc thực hiện "chính sách thiêu rụi" tại El Fasher, sau hơn 500 ngày bao vây và giao tranh với quân đội chính phủ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức họp khẩn ngày 30/10 sau vụ thảm sát.

Lãnh đạo RSF Mohamed Hamdan Dagalo tuyên bố sẽ điều tra về vụ thảm sát và đã yêu cầu bắt Abu Lulu, thủ lĩnh đơn vị của RSF tại El Fasher, sau khi người này xuất hiện trong các video hành quyết bệnh nhân.

4 cụm thi thể tại bệnh viện Saudi, El-Fasher. Ảnh: HRL

Đức Trung (Theo ABC News. Reuters)