'Anh về thưa với mẹ cha, để đôi ta được làm con một nhà'

Em xin mượn một câu hát để tìm anh, người mà sau này sẽ cùng em chăm sóc cho gia đình hai bên và gia đình nhỏ của mình.

Đầu thư em xin gửi lời chúc năm mới bình an, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe đến quý anh chị. Em là độc giả của báo VnExpress. Chúc cho những anh chị em nào đang trên hành trình đi tìm một nửa yêu thương trong năm 2024 sẽ tìm thấy được người cần tìm.

Em từng viết hai bài trên chuyên mục Hẹn hò để tìm anh vào tháng 05/2023, nhưng vì một số biến cố đến với gia đình khiến em quên mất việc tìm anh - người bạn đời của em.

Gia đình mình có khỏe không anh? Không biết anh có cảm nhận như em vào những ngày Tết sẽ thấy mong cầu sự ấm áp, sum vầy, quây quần bên mâm cơm gia đình đầy tiếng cười của cha mẹ hai bên và của con trẻ?

35 năm rồi, gia đình em vẫn chưa có thành viên mới và em vẫn đang tìm anh giữa Sài Gòn rộng lớn này. Đôi lúc em tự hỏi sao anh trốn em kỹ thế nhỉ, kỹ đến nỗi em tìm suốt bao nhiêu năm vẫn chưa tìm ra. Tranh em thêu tặng cho ba mẹ, anh em đã hoàn thành rồi mà anh vẫn chưa xuất hiện. Nhưng em vẫn tin mình sẽ tìm được anh trong năm nay, để năm sau mình có thể cùng nhau đón Tết.

Em chưa quy y tam bảo nhưng đã đăng ký quy y vào rằm tháng Giêng năm 2024 nên nếu anh cũng là một Phật tử thì thật sự rất quý. Mỗi ngày em vẫn thức dậy và tụng kinh lúc 05:30 sáng để cầu bình an cho mọi người, sau đó em chuẩn bị đồ ăn để mang đi làm. Do em bắt đầu ăn chay từ tháng 10/2023 đến giờ, sau những biến cố xảy ra với gia đình đã khiến em thay đổi trong cách ăn uống và sinh hoạt của mình. Có thể vì vậy em thấy bình an hơn và dễ dàng vượt qua được những việc bất như ý trong cuộc sống này.

Sau khi quan sát và chiêm nghiệm từ cuộc sống, từ nhân quả xung quanh, em nhận ra được rằng đối với bạn đời của mình, em không mong cầu anh về mặt ngoại hình, vật chất,... chỉ mong anh tin vào luật nhân quả, luôn mang trong lòng sự biết ơn, không mang lòng oán hận. Anh biết giữ chữ tín, hiếu thuận với cha mẹ hai bên, chung thủy, có lòng bao dung với em, vậy là đủ. Tiền bạc, vật chất mình đều có thể làm ra được, nhưng nhân nghĩa ở đời thật sự khó tìm lắm. Em quan niệm "Có đức mặc sức mà ăn", "Đức năng thắng số" nên em luôn cố gắng gieo nhân lành trong cuộc sống này và hy vọng anh cũng sẽ nghĩ như em.

Cuối thư em cầu chúc cho gia đình anh đón Tết thật vui, bình an và hạnh phúc anh nha. Mong ba mẹ anh thật khỏe mạnh và hẹn anh một ngày không xa em sẽ được đến nhà chào ba mẹ anh.

