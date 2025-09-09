Anh về thăm ba cùng em vào dịp Giáng sinh nhé

Em 44 tuổi, cao 1m56, nặng 53 kg, là mẹ đơn thân vài năm rồi.

Về ngoại hình, em trẻ trung, cân đối nhờ thường xuyên tập thể dục và thiền.

Về tính cách: Em nhẹ nhàng, sống tình cảm và yêu gia đình. Em thích thiên nhiên, cỏ cây hoa lá vậy nên hay trồng cây, cắm hoa, chăm sóc nhà cửa. Khi có thời gian, em cũng nấu ăn, ca hát, nhâm nhi ly vang hay chai bia ướp lạnh; sẵn sàng cùng anh thủ thỉ, tâm sự, chia sẻ vui buồn.

Về kinh tế: Em có công việc và thu nhập ổn định để lo cho bản thân và nuôi dạy các con.

Về anh: Em mong anh từ 45-50 tuổi, sống tại Sài Gòn, điềm đạm, chân thành, chăm chỉ, sẵn sàng phụ giúp em việc nhà nhé. Anh không hút thuốc, rượu bia vừa phải, sẵn sàng cho mối quan hệ nghiêm túc dựa trên sự trung thực, thủy chung và tôn trọng nhau. Mong rằng chúng ta có thể cùng nhau vun đắp một mái ấm bình yên và hạnh phúc.

Nếu anh đọc đến đây và thấy mình trong những dòng này, hãy gửi email cho em nhé.

