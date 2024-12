Anh vẫn nợ mẹ một nàng dâu phải không?

Em dám tin rằng hậu phương vững chắc sẽ là nền tảng khiến gia đình luôn hưng thịnh.

"Rể thảo kinh luân nền đức độ

Dâu hiền khuê các nét đoan trang"



Hình ảnh đẹp vừa vặn, xứng đôi, nếu như xuân này mình cùng nhau đi thăm hỏi họ hàng hai bên thì thật ý nghĩa phải không anh? Anh biết không, có một thành phố cảng mang tên Hải phòng, con gái nơi đây năng động, hoạt bát và không kém phần xinh đẹp, số đông là thế và có lẽ em cũng không ngoại lệ. Chiều cao 1m65, gương mặt thanh tú, nhiều thiện cảm, chỉn chu trong từng trang phục đến nội tâm. Em đặc biệt thích xem những thước phim xưa cũ, áo yếm, khăn the, nghe những làn điệu dân ca quan họ và cả ca trù. Ở đó em cảm thụ được những điều dung dị, nhẹ nhàng, có thể xoa dịu những bộn bề lo toan trong cuộc sống hối hả ngày nay.

Học vấn cử nhân giúp em có một công việc và thu nhập phong phú, thỉnh thoảng em hay được mời đi ăn nhà hàng nhưng em tuyệt nhiên lại không thích ăn bên ngoài. Em thích về nhà nấu những món ăn dân giã cùng người thân như: canh cua cà pháo, cá nấu thuyền chài, canh chua rau muống... Hình ảnh người vợ đứng trước quầy bếp nấu ăn và không quên hỏi chồng đôi ba câu chuyện trong ngày. Đó là những tiết tấu sống động, thường nhật, luôn hiện hữu trong mỗi gia đình, chỉ là cách chúng ta vận hành truyền tải nội dung cho nhau nghe như thế nào mà thôi.



Ở tuổi 34, sau một vài cơ duyên quen biết và tìm hiểu, em vẫn chưa tìm thấy một nửa của riêng mình. Không bởi do kén chọn, cũng không phải do những tiêu chí, vì khi đưa ra những tiêu chí là đang tự làm khó chính bản thân mình, em nghĩ yếu tố hòa hợp quan trọng hơn những tiêu chí. Gió tầng nào gặp mây tầng đó, anh điềm tĩnh và quyết đoán nhé. Anh có thể còn độc thân hoặc không trọn vẹn trong hôn nhân nhưng phải là người tự do, không ràng buộc những mối quan hệ nam nữa khác nhé. Với bấy nhiêu đó, em có phải là người anh cũng đang tìm kiếm không? Hãy để lại lời nhắn cho em nhé!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ