Anh vẫn chờ ngôi sao của riêng mình

Anh vui tính nhưng đôi khi trầm lặng, chỉ là người đàn ông bình thường, tự lập từ bé nên anh có thể tự lo mọi việc, biết nấu ăn.

Chào em! Đầu tiên em nghĩ thế nào về yêu xa? Anh phải hỏi trước bởi vì anh là thủy thủ tàu viễn dương, công việc thường xuyên xa nhà. Nhưng em yên tâm, tàu anh về TP HCM thường xuyên nên vẫn có thời gian dành cho em chứ không tới nỗi đi biền biệt đâu. Anh có rất nhiều sở thích khi rảnh rỗi như đọc sách, guitar, gym, bơi lội...

Đối với anh, trong chuyện tình cảm, hai người đến với nhau không quan trọng hoàn cảnh, tiền bạc, quan trọng nhất là sự chân thành, thành thật trong từng lời nói, nghiêm túc và lâu dài. "People fall in love with a river just because they have not seen the sea. Personally, I see the whole galaxy but I only have one star in my heart". (Người ta yêu một dòng sông chỉ vì chưa nhìn thấy biển. Cá nhân tôi nhìn thấy cả dải ngân hà nhưng trong tim tôi chỉ có một ngôi sao). Hiện tại anh vẫn chờ đợi ngôi sao của riêng mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình rồi. Nên nếu em cảm thấy có sự kết nối nào đó giữa chúng ta thì mail cho anh nhé.

