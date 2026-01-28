Anh ưu tiên gia đình và những mối quan hệ rõ ràng

Anh không phải người nói nhiều hay thể hiện cảm xúc một cách phô trương, nhưng khi đã quan tâm thì luôn chân thành và có trách nhiệm.

Có những cuộc gặp không cần quá ồn ào, chỉ cần đúng thời điểm và đủ chân thành. Anh nghĩ việc viết những dòng này cũng bắt đầu từ một mong muốn rất giản dị như vậy. Anh sinh năm 1994, cao 1m72, sinh ra ở miền Bắc, lớn lên tại Sài Gòn, đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng với vai trò nhân viên văn phòng. Có lẽ vì đã trải qua nhiều môi trường sống khác nhau nên anh trân trọng sự cân bằng, học được cách lắng nghe và nhìn mọi thứ chậm hơn. Cuộc sống của anh không quá cầu kỳ, ưu tiên sự ổn định, gia đình và những mối quan hệ rõ ràng, nghiêm túc.



Anh không phải người nói nhiều hay thể hiện cảm xúc một cách phô trương, nhưng khi đã quan tâm thì luôn chân thành và có trách nhiệm. Với anh, một mối quan hệ bền vững được nuôi dưỡng từ những điều rất đời thường: một cuộc trò chuyện cuối ngày, sự hiện diện khi cần, hay đơn giản là cảm giác an tâm khi có người sẵn sàng đồng hành. Nếu em cũng tìm một mối quan hệ bắt đầu từ sự thoải mái, phát triển bằng sự thấu hiểu và hướng đến lâu dài, anh nghĩ chúng ta có thể cho nhau cơ hội để làm quen và trò chuyện.

