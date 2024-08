Anh ưa thể thao, thường du lịch bằng xe máy khi nghỉ phép

Tính anh hòa đồng, thân thiện, thẳng thắn và quyết đoán nhưng hướng nội nhiều hơn.

Anh tên Bằng, hai năm nữa vừa tròn 30, sống và làm việc ở Châu Thành, Tiền Giang. Do tính chất công việc nên da ngăm đen tí thôi, ban đêm nhìn vẫn ra do nhiều người khen anh có hàm răng trắng. Về ngoại hình anh cao 1m72, nặng 65 kg. Sở thích ưa thể thao, thích các hoạt động thể chất, biết nấu những món đơn giản, học nhiều kỹ năng hay trên Youtube, nghỉ phép thường đi du lịch bằng xe máy khắp các tỉnh miền Tây.

Anh không hút thuốc, độ nhậu bất tử do uống hai lon là anh rút quân liền, em yên tâm, không bao giờ em bắt gặp anh say xỉn được. Anh ít tham gia các cuộc tiệc tùng, bạn bè cũng ít, chỉ giao lưu với bạn thân thôi. Thời gian anh dành cho gia đình mình nhiều hơn, có lẽ do đó chưa tìm được người yêu.



Mong muốn gặp được người thương mình để xây dựng hậu phương vững chắc, anh chưa từng lập gia đình và có con nên mong muốn em cũng thế. Em nhỏ hơn hoặc bằng tuổi nhé, yêu thích thể thao hoặc tập yoga, biết quan tâm, hướng về gia đình là điểm cộng. Nếu có duyên, anh rất vui khi chúng ta cùng nhau đi xem phim, du lịch, chạy bộ trên những cung đường đẹp. Đừng ngần ngại nhắn tin cho anh nhé. Anh chờ em!

