Ánh Tuyết làm show tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

Quảng NamDanh ca Ánh Tuyết thực hiện "Có một ngày như thế anh đi", show miễn phí vào ngày 1/4, tưởng nhớ 20 năm Trịnh Công Sơn qua đời.

Chương trình diễn ra ở Vườn tượng Hội An (khu phố đêm), quy tụ dàn nghệ sĩ: Kyo York, Quỳnh Lan, Phi Thúy Hạnh, Tấn Đạo, nghệ sĩ guitar Hoàng Minh, nghệ sĩ saxophone Minh Kèn và Nguyễn Chiến Thắng.

Ánh Tuyết cho biết: "Tôi đắn đo, lo lắng vì bỏ hát lâu nay, sức khỏe đang không ổn. Ở Hội An, tôi cũng không có 'quân tướng' như thời sống tại TP HCM. Nhưng may mắn tôi được các anh chị em, đồng nghiệp và nhóm thiện nguyện Tươi Sáng giúp sức nên việc tổ chức thuận lợi. Xúc động là khi tôi liên lạc, các ca sĩ đàn em đều bảo ra Hội An thăm tôi, hát một đêm nhạc Trịnh cho mọi người nghe, không cần tiền bạc gì".

Ánh Tuyết hát 'Phúc âm buồn' Ánh Tuyết hát "Phúc âm buồn" (Trịnh Công Sơn). Video: Youtube Kim Hoàng.

Chương trình theo phong cách mộc với âm nhạc chủ đạo là guitar. Ánh Tuyết tự lên ý tưởng dàn dựng, biên tập, thiết kế sân khấu. Chị nói: "Với nhạc Trịnh Công Sơn, tôi không tự tạo áp lực nào khi hát. Nhạc của ông không có tuổi. Tôi chú trọng vào chất mộc và thật trong những ý tứ, ca từ rất sâu của ông". Ngoài biểu diễn, các ca sĩ còn nói về cảm xúc, kỷ niệm và những câu chuyện liên quan âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Sau hàng chục năm sống ở TP HCM, duy trì phòng trà ATB danh tiếng một thời, Ánh Tuyết rời Sài Gòn về sống tại Hội An nhiều năm qua. Chị sinh năm 1961 ở Hội An, ca hát chuyên nghiệp năm 1969. Năm 1978, chị đầu quân đoàn ca múa nhạc Đà Nẵng, hai năm sau theo học Nhạc viện Huế. Sau khi ra trường, nghệ sĩ về đoàn Hải Đăng, tỉnh Khánh Hòa.

Tháng 7/1993, chị được mời hát trong chương trình riêng của Văn Cao, có sự góp mặt của ông. Sau chương trình, ca sĩ được xem như một hiện tượng trong làng âm nhạc lúc đó, nhất là là với những ca khúc của Văn Cao. Nghệ sĩ từng phát hành nhiều CD như: Bến cũ, Ca khúc Văn Cao, Hát cho yêu thương - Phan Bá Chức, Cung đàn xưa, Thằng cuội - Tuyệt phẩm Lê Thương, Thu quyến rũ - Nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh... Năm 2011, chị thực hiện liveshow Ánh tuyết hát nhạc Trịnh Công Sơn, chủ đề Có một ngày như thế diễn ra tại Nhà hát lớn TP HCM.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh năm 1939 tại Đăk Lăk, mất ngày 1/4/2001. Ông để lại hơn 600 ca khúc, trong đó khoảng 236 bài hát được phổ biến. Nhạc Trịnh Công Sơn vừa thấm đẫm chất triết lý, nhân văn, vừa hồn hậu, nồng nàn, là tình yêu lớn dành cho con người, quê hương Việt Nam và ca ngợi hòa bình.

Thoại Hà