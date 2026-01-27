Anh tuyên bố không chọn phe giữa Mỹ - Trung

Thủ tướng Starmer tuyên bố Anh sẽ không chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc, trước khi ông lên đường tới Bắc Kinh nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế.

"Tôi thường xuyên được yêu cầu chọn phe giữa các quốc gia, nhưng tôi không làm thế", Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 26/1 nói trong phỏng vấn tại số 10 Phố Downing, khi được hỏi có phải ông đang tìm cách tăng cường quan hệ với Trung Quốc bằng cách đánh đổi quan hệ với Mỹ, đồng minh thân cận nhất của London, hay không.

"Khi đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ, nhiều người nói tôi buộc phải chọn phe giữa Mỹ và châu Âu, tôi đã trả lời rằng tôi sẽ không đưa ra lựa chọn đó", ông cho biết thêm.

Tuyên bố được ông Starmer đưa ra trước chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này. Đây là lần đầu tiên một thủ tướng Anh thăm Trung Quốc sau 8 năm, diễn ra sau chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Canada Mark Carney. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa áp thuế 100% với Canada sau chuyến thăm này.

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại Nhà Trắng, Mỹ ngày 27/2/2025. Ảnh: AFP

Chuyến thăm Trung Quốc là bước thực hiện cam kết tranh cử của Công đảng nhằm tái thiết quan hệ song phương với Bắc Kinh, vốn đi xuống bởi các bất đồng liên quan đến Hong Kong, Covid-19 và cáo buộc hoạt động gián điệp.

Chính phủ của ông Starmer đã tìm cách xoa dịu căng thẳng trong những tháng gần đây, với động thái đáng chú ý là phê duyệt dự án xây dựng đại sứ quán quy mô lớn tại London vào tuần trước, nhằm tạo điều kiện cho chuyến thăm.

Thủ tướng Anh cho biết có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mà không làm phật ý ông Trump hay gây tổn hại quan hệ với Mỹ, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng ông phải đánh đổi lợi ích để duy trì quan hệ với hai nước.

Ông cũng khẳng định không tìm cách gửi thông điệp như Thủ tướng Carney, người đã kêu gọi các quốc gia nhỏ liên kết với nhau để "tồn tại trong kỷ nguyên cạnh tranh giữa các cường quốc".

"Chúng tôi có quan hệ rất thân thiết với Mỹ, hiển nhiên chúng tôi sẽ duy trì quan hệ hợp tác này, cả về kinh tế lẫn an ninh, quốc phòng", ông Starmer nói. "Ngược lại, quay lưng và phớt lờ Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với nhiều cơ hội kinh doanh, là không hợp lý".

Thủ tướng Anh Keir Starmer (phải) trong họp báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Aylesbury, ngày 18/9/2025. Ảnh: Reuters

Sau giai đoạn được gọi là "thời kỳ hoàng kim" của quan hệ Anh - Trung dưới thời cựu thủ tướng David Cameron, quan hệ hai nước dần xấu đi. Năm 2024, kim ngạch thương mại giữa Anh và Trung Quốc đạt 93 tỷ USD, so với 141 tỷ USD giữa Anh và Mỹ.

Thủ tướng Anh cho biết trọng tâm chuyến thăm Trung Quốc lần này là quan hệ kinh tế. Đi cùng ông Starmer lần này có khoảng 65 lãnh đạo doanh nghiệp, trường đại học, tổ chức văn hóa.

"Họ hiểu rõ những cơ hội đang mở ra. Đây không đồng nghĩa là thỏa hiệp an ninh quốc gia, mà ngược lại", ông Starmer nói.

Đức Trung (Theo Reuters, AFP, AP)