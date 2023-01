Ảnh tư liệu khoảnh khắc cảnh vệ theo chân Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các chiến sĩ cảnh vệ dừng chân tại đèo Khế (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) khi đi công tác chiến khu Việt Bắc tháng 10/1947.

Loạt hình ảnh được giới thiệu tại triển lãm "Cảnh vệ Công an Nhân dân - 70 mùa hoa chiến công" do Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức, từ ngày 31/1 đến 4/2 tại Tràng Tiền, Hà Nội, dịp kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16/2/1953-16/2/2023).

Sự kiện trưng bày hơn 200 hình ảnh, hiện vật với bốn nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến sĩ cảnh vệ, Những mùa hoa chiến công, Tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Vinh dự, tự hào lực lượng cảnh vệ công an nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra, sự kiện giới thiệu, trao giải các tác phẩm tranh cổ động, ảnh nghệ thuật, sáng tác âm nhạc, văn học về hình tượng chiến sĩ cảnh vệ công an nhân dân.