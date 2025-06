Anh tự lập, tư duy mở và biết chăm sóc người thân

Trong tình yêu, anh tin rằng sự chung thủy, tử tế và đồng hành là những yếu tố để một mối quan hệ đi xa và bền vững.

Nếu em đang tìm mối quan hệ đi đến hôn nhân, bài này có thể phù hợp với em đó. Anh không giỏi văn nên vào vấn đề chính luôn nhé.

Gia đình anh có hai anh em, anh là con trai trưởng. Kinh tế gia đình đủ, không phải lo cái ăn cái mặc. Anh đi học xa nhà từ nhỏ, tới một đất nước anh chưa từng đặt chân đến trước đó. Điều này rèn anh tính tự lập, tư duy mở và biết chăm sóc người thân vì em anh cũng đi cùng. Về tính cách, anh thiên về trầm tính. Khi chưa tiếp xúc đủ nhiều, mọi người thường nói nhìn anh nghiêm nhưng khi tiếp xúc đủ lâu và thân, anh là người hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ trong điều kiện cho phép.

Về công việc, tay phải anh có một start-up, còn tay trái có một công việc thường hay giao tiếp và đứng trước đám đông. Anh thấy mình may mắn khi sinh ra trong gia đình kinh doanh và nhà nước, nên được thừa hưởng sự tháo vát, định hướng cụ thể và tử tế. Anh thích du lịch khám phá những vùng đất mới cả trong và ngoài nước. Anh có xe riêng nên sẽ tuyệt hơn nếu có em để mình cùng đi "road trip" và chơi thể thao để duy trì sức khỏe.

Trong tình yêu, anh tin rằng sự chung thủy, tử tế và đồng hành là những yếu tố để một mối quan hệ đi xa và bền vững. Hiện tại, anh đang ở nhà riêng tại quận 7 nên mong muốn tìm được bạn ở Sài Gòn, cùng suy nghĩ trên, độc lập trong suy nghĩ, và tự chủ trong cuộc sống. Bạn sinh năm từ 1990 trở lại, có thể từng có gia đình nhưng chưa có con.

Ở trên là đôi lời về bản thân, người ta hay nói "save the best for the last" nên anh chờ em để cùng nhau tìm hiểu thêm về những điều còn lại.

Cảm ơn quý độc giả đã đọc bài của mình. Chúc mọi người mọi điều tốt đẹp.

