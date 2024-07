Anh Tú Atus - từ vai phụ mờ nhạt đến ngôi sao giải trí

Anh Tú đang tham gia "Anh trai say hi" - show truyền hình thực tế dành cho 33 giọng ca nam trẻ. Qua ba tập phát sóng, anh lọt vào top gương mặt được tìm kiếm nhiều nhất. Video tiết mục "Bảnh" do anh làm nhóm trưởng ở tập một đạt hàng triệu lượt xem trên các nền tảng. Sang tập hai, phần trình diễn "10/10" của Anh Tú, Gemini Hùng Huỳnh, Quang Trung, Thái Ngân vào top 10 video thịnh hành trên YouTube Vietnam.