Anh Tú Atus áp lực lần đầu đóng phim 18+

Diễn viên Anh Tú Atus cho biết gặp khó khi lần đầu đóng vai phản diện, bị thử thách ở những cảnh tâm lý, trong phim 18+ "Hoàng tử quỷ".

Anh Tú Atus nói về sự giúp đỡ của vợ khi lần đầu đóng phim 18+ Anh Tú Atus nói về khó khăn khi đóng vai mới, cùng sự giúp đỡ của vợ - diễn viên Diệu Nhi, ở buổi ra mắt phim điện ảnh chiều 2/12 tại TP HCM. Video: Mai Nhật

Vai của anh là Thân Đức - một hoàng tử sống ở thời Lê trung hưng (1533-1789). Bề ngoài lạnh lùng, bạo tàn, sâu bên trong nhân vật là nỗi cô đơn vì thiếu thốn sự quan tâm. Khi được êkíp gửi kịch bản, Anh Tú lo lắng bởi vai diễn có nhiều ngóc ngách nội tâm phức tạp, trong khi anh chủ yếu đóng các dạng "soái ca" hào hoa.

Anh chọn cách viết lại những ý tưởng thể hiện nhân vật, gửi cho đạo diễn Trần Hữu Tấn cùng nhà sản xuất Hoàng Quân xem. Anh Tú cũng trao đổi với Diệu Nhi, cùng vợ nghiền ngẫm câu chuyện. Cả hai quyết định bám vào yếu tố tình cảm gia đình để khai thác chiều sâu số phận.

Nhờ những góp ý của vợ, khi ra phim trường, anh bớt bỡ ngỡ, đồng thời đề xuất với đạo diễn về những cảnh quay tự nghĩ ra. "Tôi may mắn khi có Diệu Nhi đồng hành, hỗ trợ để hoàn thành các vai khó", anh nói.

Trailer "Hoàng tử quỷ" - dán nhãn 18+, ra rạp từ ngày 5/12 Trailer "Hoàng tử quỷ" - dán nhãn 18+, ra rạp từ ngày 5/12. Video: Đoàn phim cung cấp

Trần Hữu Tấn cho biết suốt một tháng quay phim ở Đà Lạt (Lâm Đồng), trừ những lúc ghi hình, Anh Tú Atus hầu như không ra khỏi phòng để nuôi tâm lý liền mạch. Diễn viên là một trong những cái tên đầu tiên anh nhắm tới cho vai chính vì gương mặt hợp màu sắc cổ trang. Dù vậy, anh vẫn mời Anh Tú đến thử vai để có đánh giá trọn vẹn hơn.

Ban đầu khi đọc kịch bản, đạo diễn và nhà sản xuất định bỏ cuộc vì nhiều tình tiết, lớp lang phức tạp. Sau khi xem Anh Tú diễn xuất, họ thấy "có niềm tin hơn với dự án" và quyết định theo đuổi đến cùng.

Nhà sản xuất Hoàng tử quỷ ấp ủ dự án suốt 5 năm, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Lý triều dị truyện của tác giả Phan Cuồng - phát hành năm 2017. Phim xoay quanh hoàng tử Thân Đức với âm mưu biến người dân một ngôi làng trở thành tay sai để triệu hồi quỷ dữ. Sớm nhận ra âm mưu của hắn, trưởng làng Lỗ Đạt (Lương Thế Thành) lên đường tìm người giúp dân làng, cứu con gái anh khỏi cảnh bị hiến tế.

Lương Thế Thành và Anh Tú Atus ở thảm đỏ công chiếu phim, chiều 2/12. Ảnh: Tôn Phong

Anh Tú, 33 tuổi, từng theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Khi đó, anh phải làm thêm ở một studio, dắt xe, pha trà cho khách, để trang trải cuộc sống. Cơ hội đầu tiên đến với anh khi đóng phim ngắn Hà Nội, em yêu anh (đạo diễn Luk Vân). Năm 2016, anh góp mặt trong phim chiếu rạp 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu, đóng cùng Harry Lu và Midu. Anh Tú cũng dần nổi lên ở mảng kịch nói với loạt vở Chuyện tình Bangkok, Mỹ nam đại chiến.

Anh dần tham gia nhiều phim điện ảnh hơn như Cua lại vợ bầu (2019), Chị Mười Ba: Ba ngày sinh tử (2021), Siêu lừa gặp siêu lầy (2023), Gặp lại chị Bầu (2024), tham gia show thực tế Anh trai say hi. Anh Tú kết hôn cùng diễn viên Diệu Nhi năm 2022, sau gần 10 năm gắn bó.

