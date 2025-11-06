Anh truy tìm hai tù nhân bị thả nhầm

Cảnh sát Anh cho biết họ đang mở chiến dịch truy lùng hai phạm nhân bị thả nhầm khỏi cùng một nhà tù ở London.

Cảnh sát London ngày 5/11 cho biết họ đang tìm kiếm Brahim Kaddour Cherif, 24 tuổi, tội phạm tình dục gốc Algeria, sau khi anh ta bị thả nhầm một tuần trước. "Cherif đã đi trước 6 ngày nhưng chúng tôi đang nỗ lực để thu hẹp khoảng cách và xác định vị trí của anh ta", chỉ huy Paul Trevers, người đang dẫn đầu cuộc điều tra, nói.

Một tuyên bố của cảnh sát cho biết họ nhận được thông báo hôm 4/11 rằng Cherif bị thả nhầm khỏi nhà tù Wandsworth ở tây nam London vào ngày 29/10.

Brahim Kaddour-Cherif (trái) và William Smith (phải). Ảnh: London Police

Cherif bị kết tội có hành vi phô dâm vào tháng 11/2024 liên quan đến một sự việc xảy ra vào tháng 3 cùng năm. Anh ta đã bị đưa vào sổ theo dõi tội phạm tình dục trong vòng 5 năm.

Trong sự việc khác, cảnh sát ở Surrey, tây nam London, cho hay họ cũng đang truy lùng William Smith, 35 tuổi, một tù nhân khác bị thả nhầm khỏi nhà tù Wandsworth hôm 3/11. Smith bị kết án với hàng loạt tội danh lừa đảo.

Bộ trưởng Tư pháp David Lammy cho biết ông "vô cùng phẫn nộ" và "kinh hoàng" trước những sai lầm này, xảy ra chỉ vài ngày sau khi giới chức áp dụng các quy trình kiểm tra an ninh nhà tù mới, nghiêm ngặt hơn.

Các quy trình này được thực hiện sau sự việc phạm nhân tấn công tình dục Hadush Kebatu bị thả nhầm khỏi nhà tù hồi tháng trước. Anh ta bị bắt lại sau hai ngày truy lùng của cảnh sát. Chính phủ Anh sau đó trục xuất Kebatu, người tị nạn đến từ Ethiopia, và mở cuộc điều tra độc lập về nguyên nhân khiến anh ta bị thả nhầm.

Bộ Nội vụ xác nhận Cherif không phải người xin tị nạn và anh ta đã nhập cảnh hợp pháp vào Anh năm 2019. Tuy nhiên, Bộ cho biết thêm anh ta đã lưu trú quá hạn visa và khẳng định họ đang tìm cách trục xuất các công dân nước ngoài phạm tội ở Anh.

262 người bị thả nhầm khỏi các nhà tù của Anh trong khoảng thời gian từ tháng 3/2024 đến tháng 3/2025, tăng lên từ 115 trường hợp trong 21 tháng trước đó.

Vũ Hoàng (Theo AFP)